韓國瑜喊執政權大不過憲法 卓榮泰反問：立院有恪遵憲法嗎？

立法院長韓國瑜批評「執政權再大都大不過憲法」，行政院長卓榮泰今（19）日受訪回應表示，韓國瑜日前在立法院的「發怒」，稍稍解決立法院內部的權力鬥爭問題，但接下來更重要的是，希望與韓國瑜共同嚴肅面對憲法，解決憲政平衡、恢復憲政秩序的問題。他強調，不副署的權力來自憲法，若立法院容許違憲法案一再出現，行政院的責任就是讓這些違憲法案不能實現，這是保衛國家必要的責任。

卓榮泰指出，韓國瑜昨天批評行政院再次不副署立法院三讀通過的法案，認為行政權不能失去界線，一再不副署、不執行法案將動搖憲政秩序；對此，他認為，當前真正重要的不是爭論哪個憲政機關權力較大，而是共同面對憲法，處理憲政權力分立與權責界線問題。

卓榮泰昨天晚間也透過臉書回應表示，韓國瑜似乎忘了讀好憲法與預算法。他指出，依憲法規定，行政院負責編列預算、立法院負責審議預算，權責分工明確，這正是權力分立的核心精神；除憲法第70條有明文規定外，預算法第91條也有相關規範，司法院釋字第601號、第520號解釋意旨更明確指出，立法院雖有預算刪減權，但不能利用預算手段妨礙其他憲政機關依法執行職務。

他也反問韓國瑜，「請問，您主導的立法院有恪遵憲法、遵守法律嗎？」卓榮泰認為，若立法院一再破壞憲政權力分立、破壞國家財政紀律，立法院長也應思考是否曾經阻止這些問題。

卓榮泰表示，憲法第37條明確賦予行政院長副署權，當立法院制定的法案違反憲政體制、破壞財政紀律、侵害國家安全，或未經完整民主程序，行政院長為捍衛憲政體制、國家安全、財政紀律及民主真諦，就有責任不予副署危害國家的法律案。

他強調，「不副署的權力來自憲法，這是憲法賦予我們的。」如果立法院能夠容許違憲法案一再出現，行政院的責任就是讓這些違憲法案不能實現，這也是政府保衛國家所必要承擔的責任。

至於行政院先前提出覆議或選擇不予副署法案，卓榮泰表示，事出必有因、凡事有因果，無論是依據憲法提出覆議，或是不予副署法案，行政院都是「被動而為」，也是「不得不為」。

卓榮泰最後表示，這些權力來自憲法，不是來自任何一個「誰」，當前應該回到憲法本身，釐清各憲政機關的權責與權力界線，才能真正解決憲政平衡問題、恢復憲政秩序；他也引用《大學》所言，「物有本末，事有終始。知所先後，則近道矣」，強調處理憲政爭議仍應掌握問題根本。