政院追加預算擬補台電 藍委批轉嫁帳單：未調錯誤政策前不支持

行政院將提出今年度追加預算案，當中除了軍事、社福項目，也包括撥補台電中油部分。但針對撥補台電等，國民黨立委不表支持，指政府讓台灣高度仰賴天然氣，致電價受國際氣價牽動，撥補台電只是將帳單從電費單轉嫁至納稅單，拿人民納稅錢埋單錯誤能源政策，此外今年度僅剩3個月卻追加1200億元，在未調整政策前不予支持。

美伊戰爭開打後，油價、氣價飆漲，台電向中油採購的天然氣價格三度調漲，台電預估若天然氣價到年底前沒有回降或調漲，則今年台電燃料成本增加超過1200億元，以台電上半年已虧損257億元來看，若無法調漲電價或獲得政府補貼，虧損恐更嚴重。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，撥補台電不是不能談，政府自己選擇讓台灣高度依賴天然氣，現在國際氣價一漲，就把所有責任推給中東戰爭。不能政策自己決定、風險全民承擔，最後再拿納稅人的錢來擦屁股。荒謬的是，撥補後，電價就有望凍漲，請問電價到底是專業審議決定，還是行政院拿預算決定？

林沛祥認為，說穿了，這不是不用漲價，只是把帳單從電費單偷偷搬到納稅單。政府可以救台電，但不能一手製造問題、一手編預算解決問題，最後還告訴人民：「你看，我幫你省錢了。這不是省錢，只是換一個口袋付錢。」

國民黨立委王鴻薇表示，今年度剩3個月，追加1200億元，金額龐大。再者能源政策重要，行政院雖願研究重啟核電，但至今沒有確定是否重啟，她認為要確定，錯誤能源政策有調整，能源韌性有提高，未來不會再以這種方式讓全民埋單，否則一下子要1200億元，她個人不支持。