徐春鶯一審判7年 劉世芳：已請移民署向陸配宣導 別輕易碰觸台選罷法

中國大陸籍配偶徐春鶯涉長期與中共人士往來並匯報國內政情，新北地院宣判涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，應執行有期徒刑7年。內政部長劉世芳說，已請移民署在北中南東等地，向陸配宣導賄選、反賄選，「告訴他們，你不要輕易去碰觸到台灣的選罷法。」

劉世芳今上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，黃暐瀚問及陸配徐春鶯一審遭判7年一事，劉世芳表示，目前還沒定讞，首先要說不要標籤化，其實很多陸配在台灣生養子女，其實也非常台灣化，但是針對有特殊目的的陸配，尤其是像前一陣子的周滿芝因為觸犯台灣的法律，有引入中國的媒介，介入台灣的各項社團活動的選舉等，已經是定讞，所以會取消在台灣的居留資格。

劉世芳說，本來有身分證，取消就註銷其身分、註銷永居資格，但是不是現在就離開、不是犯了罪就請他離開，犯了罪還要服完刑期才會離開，那徐春鶯也會用類似部分，如果一審是七年，「我看他二審這個有罪的成分還是非常的大，因此會引用兩岸人民關係條例，及移民署的定居或是許可辦法，可能身分會被取消，無論如何還是需要在台灣服完刑期，因為犯罪的地點就是在台灣，內政部待定讞後就馬上處理。

劉世芳補充，因為可能有些中國大陸來的媳婦，對台灣的法律不了解，因此她也請移民署在北中南東等地區，向這些陸配宣導，什麼叫做賄選、什麼叫做反賄選，「告訴他們，你不要輕易去碰觸到台灣的選罷法。」劉世芳強調，接受指示、接受滲透，甚至去拿錢來台灣發展組織的話，那就是一定要按照法律規定來處理。