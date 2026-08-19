影／中聯致癌油案檢方起訴 盧秀燕要求查明誰是門神國家要有人負責

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，台中地檢署昨偵結依違反食安法，起訴中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、福壽董事長洪堯昆、福懋油總經理張志賓、泰山董事長劉偉龍等15人與中聯、福壽、福懋油與泰山等4家公司法人；台中市長盧秀燕今天被問到此案看法，她說不法者就該受到制裁，但決策過程20%的下架門檻到底誰是門神，為什麼做出此重大決策，國家應該也有人負責。

盧秀燕今天早上在豐原區的活動中受訪，被問到台中檢方昨起訴中聯油脂案看法，她說不法者就應該受到法律制裁，除了法律制裁外，還有兩個重要的議題，​第一，在這一次的決策過程當中，20%的下架門檻，到底誰是門神？為什麼做出這麼重大的決策？國家應該要有人負責。

她說另外，根據檢方的起訴的內容，有特別提到因為巴西豆可能會造成致癌油的原因，因此希望國家趕快訂出標準，到底巴西豆能不能夠成為致食用油的原物料？那國家要如何把關？相關的製程規定也應該趕快公布。她說怎麼樣保障國人的食安、用油的安全更加重要。