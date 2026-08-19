盧秀燕聲援韓國瑜 重話批賴清德：勿以為普發一萬就可為所欲為

立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰昨晚隔空互嗆憲政問題，台中市長盧秀燕今天早上在豐原活動中受訪，她嗆賴清德總統，不要以為普發一萬元現金就可以為所欲為，她說前總統陳水扁、蔡英文到馬英九在任，大家都會服從多數，尊重民主。

行政院宣布不副署藍白三讀通過有線廣播電視法等法案，立法院長韓國瑜昨天重話批「執政權再大，都大不過憲法」，行政院長卓榮泰回嗆韓國瑜，對立法院一再破壞國家財政紀律、憲政權力分立的病態，「您有阻止過嗎？」

台中市長盧秀燕今天早上主持台中市第16屆全市運動大會開幕典禮，她接受媒體訪問時向賴總統喊話，不要以為普發一萬元現金就可以為所欲為，國家的領導者還是要遵守憲法、尊重民主、服從多數。她說包括陳水扁總統在任總統期間、包括蔡英文總統、馬英九總統擔任總統期間，大家都會服從多數、尊重民主、尊重立法院，相關的法案應該要秉持民主憲政的精神，趕快公布、趕快執行。