再嗆韓國瑜 卓榮泰：若立院容許違憲法案一再出現 政院有責不實現

行政院不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜昨晚再批行政權大吃憲政自助餐。行政院長卓榮泰今天說，盼與韓國瑜共同恢復憲政秩序，他並強調，不副署是憲法賦予行政院的權力，若立法院容許違憲法案一直出現，行政院的責任，就是讓違憲法案不能實現，是保衛國家必要責任。

韓國瑜昨日在臉書發布長文，批評「執政權再大，都大不過憲法」，行政院火速回應稱，行政團隊恪遵憲法，從未濫用權限，不副署違憲法案就是捍衛憲政，卓揆也透過貼文，指韓國瑜沒讀好憲法和預算法，更兩問韓國瑜，是否有阻止過立法案院的病態，引發韓不滿，再嗆行政權可以這樣恣意妄為，大吃「憲政自助餐」嗎？

卓榮泰今日上午出席台灣機器人與智慧自動化展前接受媒體聯訪。他說，韓國瑜之前在立法院的發怒，稍稍解決立法院內部權力鬥爭問題，接下來重點是，希望跟韓國瑜共同嚴肅面對憲法，解決憲政平衡，恢復憲政秩序的問題，才是真正該做的事。

卓榮泰強調，不副署權力來自憲法，是憲法賦予行政院的職權，如果立法院能容許違憲法案一直出現，行政院的責任，就是讓違憲法案不能實現，這是保衛國家必要的責任。