韓國瑜提醒「執政權大不過憲法」 李彥秀批卓揆：將善意當戰帖

行政院長卓榮泰不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜昨晚對此表示，「執政權再大，都大不過憲法」，然而卓榮泰卻回應稱行政院是「被動而為」。國民黨立委李彥秀表示，卓榮泰將韓院長提醒當成戰帖，讓台灣社會團結的契機再次遭到撕裂。

李彥秀指出，在野黨釋出善意的橄欖枝，通過今年度中央政府總預算，而行政院繼續違反憲政主義精神拒絕副署「有線廣播電視法」修正案與「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，這已經是行政院長卓榮泰上任以來的第7次。韓國瑜提醒行政院「執政權再大，都大不過憲法」，而卓榮泰在深夜發文不僅將在野黨形容為「病態」，更諷刺韓院長「忘了讀好『憲法』跟『預算法』」，卓榮泰將在野黨的「善意當成敵意」，「更將韓院長的善意當成驢肝肺」，卓榮泰不僅再次將自己當成「太上大法官」進行實質的違憲審查，民進黨此舉更是繼續踐踏立法院的職權，對在野黨正式宣戰。

李彥秀表示，民進黨並非沒有經歷過「朝小野大」的政治僵局。當年前總統陳水扁與國民黨前主席連戰會面後，隨即宣布停建核四，引發朝野激烈對抗；但在核四停工110天後，立法院於2001年1月通過續建決議，扁政府便選擇尊重立法院決議宣布復工。民進黨當年透過衝突凸顯「反核」價值，而核四停建的110天，也間接成為日後核四封存、至今無法商轉的原因之一。「衝突、妥協、進步」正是陳水扁當年的政治藝術，顯然現在的民進黨連這點皮毛都沒學到。

李彥秀強調，民進黨將不同意見當成敵人，卓榮泰將韓院長提醒當成戰帖，「就是要透過衝突轉移施政的無能，用對抗繼續累積選戰的資本，但是台灣社會團結的契機再次遭到撕裂，執政青鳥化讓民進黨繼續墮落」，朝野和解再次關上希望的大門，未來的府會關係勢必更加對抗，包括監察院、NCC人事案以及明年度的中央政府總預算案，恐怕將比過去更加艱難，卓榮泰的衝突對抗只是凸顯自己的無能與傲慢。