中央社宅政策調整恐衝擊新北1.3萬戶 侯友宜喊話：資源不要斷

民團質疑中央原訂興建13萬戶社會住宅目標恐大幅縮水，中央社宅政策調整也可能衝擊地方。新北市長侯友宜今表示，新北原訂社宅目標為5.2萬戶，中央目前正調整社宅資源，新北勢必多少受到衝擊，但興建社宅方向不會改變，呼籲中央「資源不要斷」，繼續與新北合作，讓原訂目標不要改變。

侯友宜表示，推動社會住宅就是實現居住正義，如何照顧青年、弱勢及育兒家庭，本來就是政府的責任。新北這幾年持續推動興建社宅，當初訂下5.2萬戶目標，但隨著中央調整社宅資源，地方推動社宅勢必受到一定程度衝擊。

侯友宜強調，新北興建社會住宅的方向不會改變，也期待中央提供地方的資源不要中斷，能夠持續與新北合作，「讓我們的目標值不要改變」。他呼籲，社會住宅一定要繼續興建，希望中央相關資源能夠到位。

新北市城鄉局長黃國峰昨則在議會指出，中央若將原本直接興建社宅的部分轉為包租代管，依新北原有規畫估算，直接興建社宅數量恐從約5.2萬戶降至3.9萬戶，換算約減少1.3萬戶。