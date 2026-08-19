新北也普發現金？侯友宜：人均預算最低、先顧建設福利

賴清德總統宣布明年每人普發現金1萬元，有議員認為新北市也有超增稅收，應加碼或跟進照顧市民。新北市長侯友宜今表示，地方財政與中央不能相比，新北去年結算短絀49億多元、接近50億元，累計短絀達932億元，長短期債務則達1034億元，在六都中人均預算又最低，市府現階段仍以公共建設、產業發展及社會福利為優先。

侯友宜表示，新北市在人均預算較少的情況下，仍須投入大量經費推動軌道建設、校舍改建及各項公共建設，包含路平、燈亮、水溝通等基礎建設，整體財政負擔相當沉重。

他強調，新北市目前最重要的目標，是先把未來公共建設、經濟產業及社會福利做到位，這對新北而言已是相當艱鉅的挑戰。

侯友宜指出，地方政府與中央政府財政結構不同，不能直接以中央普發現金政策作為比較，新北仍會依自身財政條件及市政需求審慎配置資源。