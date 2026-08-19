批卓榮泰無恥至極 黃國昌：未經國會同意的行政院長 沒不副署權利

針對行政院不副署台灣兒少未來帳戶條例，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰隔空交鋒。民眾黨主席黃國昌今天表示，在當前我國的民主憲政下面，行政院長副署就是一個雞肋，「他有副署的義務，沒有不副署的權利」，卓榮泰睜眼說瞎話真的是無恥至極。

行政院前天拍板不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」、「有線廣播電視法」等案，韓國瑜昨天晚間在臉書發文表示，執政權再大都大不過憲法，五權分立、彼此制衡是中華民國憲政體制的根本，卓榮泰隨後也透過臉書發文反問，「您主導的立法院有恪遵憲法、遵守法律嗎？」

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對行政院再度拍板不副署，他說整個賴政府胡作非為，現在想要做什麼就做什麼，我國的民主憲政被嚴重踐踏，面對立法院三讀通過的法案，賴清德總統不公布就不公布，「我講一句更庶民的話，根本就是把113位立委當猴子耍」。

黃國昌指出，民進黨執政10年以來，台灣出生率不斷下降，現在已經是全球最後一名，面對這樣的少子女化問題，我國納稅人不是沒有出錢，由於無法容忍執政黨繼續擺爛下去，在野黨共同推動台灣未來帳戶制度，民進黨先是批評掏空台灣，結果後來卻馬上拿香跟拜。

黃國昌批評，賴總統現在不只自居於總統，同時自居於憲法唯一的解釋者跟執行者，基本上就是在搞獨裁，立法院通過的法律，總統不遵守不公布，很多媒體都說行政院長不副署，「表面上看起來沒有錯，但是那是在玩文字遊戲，本質就是總統不公布法律」。

黃國昌說明，現在總統任命行政院長無須經過立法院同意，「行政院長的副署，基本上在我國的民主憲政下面就是一個雞肋」，行政院長有副署的義務，但是沒有不副署的權利，為了不讓賴總統承擔第一線政治責任，民進黨政府選擇讓卓榮泰不副署，「世界上有哪一個民主憲政國家這樣做？請卓榮泰賴清德回答。」

黃國昌表示，民進黨一天到晚在罵老共，宣稱要維持台灣的民主自由法治、不要搞獨裁，但是他們在做的事情就是專制獨裁，韓國瑜在臉書發文展現立法院長的高度，結果卓榮泰回擊「您讀了不少古書，但忘了讀好憲法跟預算法」，如果中華民國憲法跟預算法，按照卓榮泰的解釋正確，這個國家才是真的完了。

黃國昌說，卓榮泰真的是無恥至極，牽涉台灣民主大是大非的問題，是可忍孰不可忍，卓榮泰應該回去翻一下憲法教科書，「哪一本教科書告訴你，行政院長有不副署法律的權力？中華民國憲法什麼時候給行政院長這種權利？」睜眼說瞎話到這個樣子，卓榮泰真的是無恥至極。