快訊

拍空服員臀部遭制止…阿伯一度拒道歉「不屑摸」 長榮航空：騷擾零容忍

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

延托甘苦／延托成常態幼師硬撐 人力缺一套輪班制度

聽新聞
0:00 / 0:00

批卓榮泰無恥至極 黃國昌：未經國會同意的行政院長 沒不副署權利

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌（右）上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道

針對行政院不副署台灣兒少未來帳戶條例，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰隔空交鋒。民眾黨主席黃國昌今天表示，在當前我國的民主憲政下面，行政院長副署就是一個雞肋，「他有副署的義務，沒有不副署的權利」，卓榮泰睜眼說瞎話真的是無恥至極。

行政院前天拍板不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」、「有線廣播電視法」等案，韓國瑜昨天晚間在臉書發文表示，執政權再大都大不過憲法，五權分立、彼此制衡是中華民國憲政體制的根本，卓榮泰隨後也透過臉書發文反問，「您主導的立法院有恪遵憲法、遵守法律嗎？」

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對行政院再度拍板不副署，他說整個賴政府胡作非為，現在想要做什麼就做什麼，我國的民主憲政被嚴重踐踏，面對立法院三讀通過的法案，賴清德總統不公布就不公布，「我講一句更庶民的話，根本就是把113位立委當猴子耍」。

黃國昌指出，民進黨執政10年以來，台灣出生率不斷下降，現在已經是全球最後一名，面對這樣的少子女化問題，我國納稅人不是沒有出錢，由於無法容忍執政黨繼續擺爛下去，在野黨共同推動台灣未來帳戶制度，民進黨先是批評掏空台灣，結果後來卻馬上拿香跟拜。

黃國昌批評，賴總統現在不只自居於總統，同時自居於憲法唯一的解釋者跟執行者，基本上就是在搞獨裁，立法院通過的法律，總統不遵守不公布，很多媒體都說行政院長不副署，「表面上看起來沒有錯，但是那是在玩文字遊戲，本質就是總統不公布法律」。

黃國昌說明，現在總統任命行政院長無須經過立法院同意，「行政院長的副署，基本上在我國的民主憲政下面就是一個雞肋」，行政院長有副署的義務，但是沒有不副署的權利，為了不讓賴總統承擔第一線政治責任，民進黨政府選擇讓卓榮泰不副署，「世界上有哪一個民主憲政國家這樣做？請卓榮泰賴清德回答。」

黃國昌表示，民進黨一天到晚在罵老共，宣稱要維持台灣的民主自由法治、不要搞獨裁，但是他們在做的事情就是專制獨裁，韓國瑜在臉書發文展現立法院長的高度，結果卓榮泰回擊「您讀了不少古書，但忘了讀好憲法跟預算法」，如果中華民國憲法跟預算法，按照卓榮泰的解釋正確，這個國家才是真的完了。

黃國昌說，卓榮泰真的是無恥至極，牽涉台灣民主大是大非的問題，是可忍孰不可忍，卓榮泰應該回去翻一下憲法教科書，「哪一本教科書告訴你，行政院長有不副署法律的權力？中華民國憲法什麼時候給行政院長這種權利？」睜眼說瞎話到這個樣子，卓榮泰真的是無恥至極。

卓榮泰 黃國昌 副署

延伸閱讀

政院不副署兒少未來帳戶條例 白委：不甩韓國瑜苦口婆心、毀壞民主憲政

卓揆不副署未來帳戶 在野挺韓國瑜對政院強硬

卓榮泰又不副署...韓國瑜說重話：執政權再大 都大不過憲法

深夜兩問韓國瑜 卓榮泰：事出必有因 政院不副署是被動而為

相關新聞

再嗆韓國瑜 卓榮泰：若立院容許違憲法案一再出現 政院有責不實現

行政院不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜昨晚再批行政權大吃憲政自助餐。行政院長卓榮泰今天說，盼與韓國瑜共同恢復憲政秩序，他並強調，不副署是憲法賦予行政院的權力，若立法院容許違憲法案一直出現，行政院的責任，就是讓違憲法案不能實現，是保衛國家必要責任。

盧秀燕聲援韓國瑜 重話批賴清德：勿以為普發一萬就可為所欲為

立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰昨晚隔空互嗆憲政問題，台中市長盧秀燕今天早上在豐原活動中受訪，她嗆賴清德總統，不要以為普發一萬元現金就可以為所欲為，她說前總統陳水扁、蔡英文到馬英九在任，大家都會服從多數，尊重民主。

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

行政院長卓榮泰不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜不忍了重話批評「執政權再大，都大不過憲法」，半夜又再度於臉書下方留言批，試問行政權可以這樣恣意妄為，大吃「憲政自助餐」嗎？

政院追加預算擬補台電 藍委批轉嫁帳單：未調錯誤政策前不支持

行政院將提出今年度追加預算案，當中除了軍事、社福項目，也包括撥補台電中油部分。但針對撥補台電等，國民黨立委不表支持，指政府讓台灣高度仰賴天然氣，致電價受國際氣價牽動，撥補台電只是將帳單從電費單轉嫁至納稅單，拿人民納稅錢埋單錯誤能源政策，此外今年度僅剩3個月卻追加1200億元，在未調整政策前不予支持。

徐春鶯一審判7年 劉世芳：已請移民署向陸配宣導 別輕易碰觸台選罷法

中國大陸籍配偶徐春鶯涉長期與中共人士往來並匯報國內政情，新北地院宣判涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，應執行有期徒刑7年。內政部長劉世芳說，已請移民署在北中南東等地，向陸配宣導賄選、反賄選，「告訴他們，你不要輕易去碰觸到台灣的選罷法。」

影／中聯致癌油案檢方起訴 盧秀燕要求查明誰是門神國家要有人負責

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，台中地檢署昨偵結依違反食安法，起訴中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、福壽董事長洪堯昆、福懋油總經理張志賓、泰山董事長劉偉龍等15人與中聯、福壽、福懋油與泰山等4家公司法人；台中市長盧秀燕今天被問到此案看法，她說不法者就該受到制裁，但決策過程20%的下架門檻到底誰是門神，為什麼做出此重大決策，國家應該也有人負責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。