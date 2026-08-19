駐日內瓦處長爆濫用公帑、霸凌 林佳龍：調查結果約2個月出爐

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳、職場霸凌等，目前已返國接受調查，外交部長林佳龍19日指出，大約在2個月左右的時間會有調查結果。

李冠德近日遭爆長期對下屬言語霸凌、情緒失控咆哮，且多次違規駕駛，還酒駕，其另一半更仰賴「處長夫人」的頭銜擅自進入辦事處，於辦事處同仁的辦公室翻找資料，甚至欺凌職務宿舍清潔人員。

爆料內容更指出，李冠德慣以羞辱性言語對待同仁，口頭禪包括無理飆罵「我說了算，你閉嘴」、「我是處長，我說了算」。

林佳龍今出席國防外交委員會針對「外交與僑務協同培育青年國際事業之執行成效與多語布局」做報告，並備詢。

林佳龍在受訪時表示，李冠德已返國接受調查，並表示，外交部已成立由外部委員成立的專案調查小組；林佳龍承諾說會加速程序，指一般來說約在2個月左右的時間會有調查結果。