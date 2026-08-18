聽新聞
0:00 / 0:00
卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？
行政院長卓榮泰不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜不忍了重話批評「執政權再大，都大不過憲法」，半夜又再度於臉書下方留言批，試問行政權可以這樣恣意妄為，大吃「憲政自助餐」嗎？
韓國瑜日前才在總預算三讀過關後喊話，卓榮泰不要不副署、不執行立院法案，未料卓榮泰仍舊副署未來帳戶條例，引發韓國瑜晚間發臉書重轟「執政權再大，都大不過憲法」；對此，行政院晚間指出，行政團隊恪遵憲法，從未濫用權限，不副署違憲法案，就是捍衛憲政秩序的責任。
韓國瑜晚間又再度於臉書貼文的下方留言表示，行政院長的副署權，什麼時候變成了對國會三讀法律的否決權？同樣是立院三讀通過的法令，行政院想執行就說合憲、不想執行就批違憲，閣揆就不副署。試問行政權可以這樣恣意妄為，大吃「憲政自助餐」嗎？行政權不要錯把行政院會當憲法法庭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。