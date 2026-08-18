卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

行政院長卓榮泰不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜不忍了重話批評「執政權再大，都大不過憲法」，半夜又再度於臉書下方留言批，試問行政權可以這樣恣意妄為，大吃「憲政自助餐」嗎？

韓國瑜日前才在總預算三讀過關後喊話，卓榮泰不要不副署、不執行立院法案，未料卓榮泰仍舊副署未來帳戶條例，引發韓國瑜晚間發臉書重轟「執政權再大，都大不過憲法」；對此，行政院晚間指出，行政團隊恪遵憲法，從未濫用權限，不副署違憲法案，就是捍衛憲政秩序的責任。

韓國瑜晚間又再度於臉書貼文的下方留言表示，行政院長的副署權，什麼時候變成了對國會三讀法律的否決權？同樣是立院三讀通過的法令，行政院想執行就說合憲、不想執行就批違憲，閣揆就不副署。試問行政權可以這樣恣意妄為，大吃「憲政自助餐」嗎？行政權不要錯把行政院會當憲法法庭。