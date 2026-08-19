普發萬元攻防 綠議員要求地方加碼

賴清德總統宣布明年普發現金每人一萬元，台中市長盧秀燕昨說「樂觀其成」，明年普發每人一萬元，約發兩千多億，還剩下五千億元如何使用，政府應跟立法院與民眾多對話溝通。

台北市長蔣萬安喊話賴總統「應該要普發兩萬元」，研考會主委殷瑋臉書貼文說明理由，「中央政府現在錢多滿多的」，普發現金兩萬元約需經費四七一四億元，今年一到七月光證交稅實徵已達三九八七億元，推估全年近七千億，足以支應。

對於蔣萬安喊應發兩萬元，高雄市長陳其邁昨說，台北統籌分配稅款增加四五○多億元，高雄減少一六三億元，「有錢的人吃魚翅鮑魚，沒錢的人苦哈哈」，與其狂喊加碼，不如重修財劃法。

台北市長蔣萬安等人要求加碼至兩萬，綠營議員旋即在雙北等縣市反制，要求地方加碼，縣市紛紛喊窮。

民進黨北市議員洪健益昨提案市府加碼普發兩萬。市府副發言人葉向媛回應，中央和地方財政條件完全不同，切勿魚目混珠、政治操作。新北民進黨議員山田摩衣、張嘉玲也要求市府加碼，至少六千元，「新北買菜也不便宜，不能只羨慕其他縣市人民。」財政局長陳榮貴說，中央掌握總稅收百分之六十六，其他百分之卅四給廿二縣市，新北每年不足約一三四億。

民進黨台中市長參選人何欣純表示，若當選、財政許可且獲議會支持，明年追加預算「能發多少就發多少」。台中市長盧秀燕說，台中「沒有超徵問題」，台中地方稅收不足，累計短絀尚有三一四億。