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新聞幕後／普發萬元 綠營3月就醞釀

聯合報／ 記者黃婉婷陳熙文周佑政／台北報導
賴清德總統17日表示，明年將普發現金1萬元，讓全民共享經濟成長成果。聯合報系資料照 袁寬仁
賴清德總統17日表示，明年將普發現金1萬元，讓全民共享經濟成長成果。聯合報系資料照 袁寬仁

賴清德總統前天宣布明年普發現金一萬元，據了解，這不是臨時起意，主因是考量台灣經濟成長率持續攀升，連續三季呈現雙位數成長，今年全年的成長率上修至百分之十一點○五，可望創卅九年來新高；賴總統先前就指示政院就如何讓全民共享經濟成果提出構想，並且務必照顧弱勢。

行政院今年罕見兩度向總統報告總預算案，轉折在於八月四日首次會議上。據指出，原先明年度總預算並未規畫普發現金，但賴總統期待擴大對人民照顧，讓經濟成長果實全民共享，要行政團隊再度盤整；一般來說，若只是例行調整，循例不必再次報告，但普發現金非同小可，也成後續預算案需再次整編與二度報告的主因。

據了解，府院有意推動普發現金一萬元，因此指示相關單位需重新盤點財源，加上日前公布最新經濟預測，今年全年的成長率上修至百分之十一點○五，創卅九年新高，加上普發現金納入整體預算後，總預算仍維持收支平衡，未增加債務淨額，自然成為籌編ＡＩ現金紅利的重要底氣。

而在賴總統宣布普發現金前，行政院秘書長張惇涵也率相關官員前往立法院，與民進黨團幹部溝通，說明為何過去反對現在卻要發現金，主要論點為三個前提，即政府做到不舉債、增加社福支出及落實國防預算，才轉而透過現金紅利，讓經濟果實全民共享，與會幹部也表示認同。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，普發議題今年三月就開始醞釀，且賴總統於四月、五月的民進黨中常會就持續提及國際對台加大投資，包括ＡＩ、伺服器、半導體等的出口成長驚人，股市呈現榮景，行政院十七日也與民進黨團討論；府院經過沙盤推演，確認有足夠的財政支持才做此決定。

綠營 普發現金 賴清德

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