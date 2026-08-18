深夜兩問韓國瑜 卓榮泰：事出必有因 政院不副署是被動而為

立法院長韓國瑜今天表示，執政權再大都大不過憲法，一再不副署、不執行法案，會動搖憲政秩序。行政院長卓榮泰深夜提出兩問，事出必有因，無論是依憲法規定提出覆議或不予副署法案，行政院都是被動而為，不得不為，「物有本末，事有終始。知所先後，則近道矣」。

行政院日前宣布不副署廣播電視法、成長帳戶條例，引發朝野大戰，韓國瑜今天在臉書引用儒家經典論語、孫子兵法語錄，稱憲法就是中華民國的本，對於行政院再次不副署立法院已三讀的法案，他提醒行政權不能失去界線。對此，卓榮泰深夜發文回敬，「您讀了不少古書，但忘了讀好憲法跟預算法」。

卓榮泰指出，依據中華民國憲法，「行政院編制預算、立法院審議預算」，兩院權責分工明確、權力分立。因此，憲法70條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」訂有明文。預算法91條也規定「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源⋯」。司法院釋字601號、520號意旨更明確指出，立法院雖有預算刪減權，但不能利用預算手段妨礙其他憲政機關（行政院）依法執行職務。

卓榮泰進一步指出，憲法37條明定「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署⋯」，明確賦予行政院院長副署的權力；然若立法院制定的法案違反憲政體制、破壞財政紀律、侵害國家安全、不經民主程序，行政院院長為捍衛憲政體制、捍衛國家安全、捍衛財政紀律、捍衛民主真諦，就有責任不予副署危害國家的法律案。這項權力來自憲法，不是來自哪一個「誰」。

他對韓國瑜提出兩問，請問您主導的立法院有恪遵憲法、遵守法律嗎？請問您主導的立法院一再破壞憲政權力分立、破壞國家財政紀律，這些病態，您阻止過嗎？

卓榮泰說，事出必有因、凡事有因果，無論是依據憲法規定提出覆議或是不予副署法案，行政院都是被動而為，也是不得不為，他並引用儒家經典《禮記·大學》表示，「韓院長想必您也唸過這一句：物有本末，事有終始。知所先後，則近道矣」。