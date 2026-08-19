快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

影／市民高架小貨車冒煙至全面燃燒！駕駛跳車求助 巨響、火光頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

賴政府社宅政策 挨批芭樂票

聯合報／ 記者劉懿萱黃婉婷林銘翰／台北報導

賴政府社會住宅政策惹議，審計部報告點名去年起至二〇三二年的「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，從前年送進行政院後，中間歷經多次會議，直至今年四月會議指示，須再研議計畫經費，恐影響社宅興辦進度。多個小黨組成的「台灣前進」昨質疑，賴政府的社宅目標已經成為空頭支票，內政部說法更是一變再變，要求政府講清楚具體計畫。

內政部國土署回應，草案七月中已送至政院，目前政院交由國發會針對各地方政府意見討論中，但社宅興辦進度並未中斷。記者詢問核定進度，行政院並未回應。

內政部長劉世芳昨受訪指出，租補每年都在滾動式調整，不會突然就降到五十萬戶，若沒達到百萬戶，租金補貼政策還是會繼續推進。

審計部報告表示，直接興辦社宅考量政府財務負擔、研議多元興辦及興辦量能未定等因素，預計啟始期程從二〇二五年至今年四月，逾一年四個月仍未完成修正、報行政院核定。此外，內政部去年一月廿四日第二次函送修正計畫書中，去年直接興建社宅目標為一點五萬戶，但實際僅增加三一二八戶，遠低於年度目標值，是近六年達成數最低。

報告也點出，因社宅興辦政策、補助地方政府及國家住宅及都市更新中心經費未定，內政部去年指示國家住都中心興辦社宅僅六案；地方政府去年元月後，決標興建社宅案也尚未獲中央同意，核予融資利息補助，影響中央及地方興辦社宅量能及意願。國土署回應，賴總統上任至今，中央興辦一點七萬戶社宅、地方興辦七千戶社宅，共二點四萬戶社宅。

時代力量台北市議員參選人陳峙穎批評，「房子不蓋、法也不修，只剩發錢，可是發錢變不出房子。」

社宅 賴政府 劉世芳 租金補貼

延伸閱讀

社宅政策又轉彎？租補戶數 擬砍近半

政院擬砍租補戶數 國民黨批髮夾彎

新聞眼／政策亂套 居住正義還是民進黨招牌嗎

租補戶數遭疑下修 劉世芳：每年滾動調整 沒達百萬戶租補會繼續

相關新聞

新聞幕後／普發萬元 綠營3月就醞釀

賴清德總統前天宣布明年普發現金一萬元，據了解，這不是臨時起意，主因是考量台灣經濟成長率持續攀升，連續三季呈現雙位數成長，今年全年的成長率上修至百分之十一點○五，可望創卅九年來新高；賴總統先前就指示政院就如何讓全民共享經濟成果提出構想，並且務必照顧弱勢。

普發萬元攻防 綠議員要求地方加碼

賴清德總統宣布明年普發現金每人一萬元，台中市長盧秀燕昨說「樂觀其成」，明年普發每人一萬元，約發兩千多億，還剩下五千億元如何使用，政府應跟立法院與民眾多對話溝通。

賴政府社宅政策 挨批芭樂票

賴政府社會住宅政策惹議，審計部報告點名去年起至二〇三二年的「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，從前年送進行政院後，中間歷經多次會議，直至今年四月會議指示，須再研議計畫經費，恐影響社宅興辦進度。多個小黨組成的「台灣前進」昨質疑，賴政府的社宅目標已經成為空頭支票，內政部說法更是一變再變，要求政府講清楚具體計畫。

F-16C/D新戰機 最快本周越洋返國

外傳我國對美採購F-16C/D Block 70戰機，兩架新機已在美國完成飛行前準備，本周擇日飛返台東志航空軍基地。不過也有消息指出，返國的F-16機隊雖然已在途中，但基於天候因素及機務問題，還須等待一段時間才能返國。

韓國瑜重批政院 「執政權再大 大不過憲法」

立法院上周完成總預算案三讀後，立法院長韓國瑜喊話行政院不要不副署立院三讀法案，結果行政院長卓榮泰仍決定不副署兒少未來帳戶條例等法案。韓國瑜昨晚在臉書說了重話，「執政權再大，都大不過憲法」，行政院必須依法行政，沒有討價還價空間，他嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。