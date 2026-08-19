賴政府社宅政策 挨批芭樂票

賴政府社會住宅政策惹議，審計部報告點名去年起至二〇三二年的「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，從前年送進行政院後，中間歷經多次會議，直至今年四月會議指示，須再研議計畫經費，恐影響社宅興辦進度。多個小黨組成的「台灣前進」昨質疑，賴政府的社宅目標已經成為空頭支票，內政部說法更是一變再變，要求政府講清楚具體計畫。

內政部國土署回應，草案七月中已送至政院，目前政院交由國發會針對各地方政府意見討論中，但社宅興辦進度並未中斷。記者詢問核定進度，行政院並未回應。

內政部長劉世芳昨受訪指出，租補每年都在滾動式調整，不會突然就降到五十萬戶，若沒達到百萬戶，租金補貼政策還是會繼續推進。

審計部報告表示，直接興辦社宅考量政府財務負擔、研議多元興辦及興辦量能未定等因素，預計啟始期程從二〇二五年至今年四月，逾一年四個月仍未完成修正、報行政院核定。此外，內政部去年一月廿四日第二次函送修正計畫書中，去年直接興建社宅目標為一點五萬戶，但實際僅增加三一二八戶，遠低於年度目標值，是近六年達成數最低。

報告也點出，因社宅興辦政策、補助地方政府及國家住宅及都市更新中心經費未定，內政部去年指示國家住都中心興辦社宅僅六案；地方政府去年元月後，決標興建社宅案也尚未獲中央同意，核予融資利息補助，影響中央及地方興辦社宅量能及意願。國土署回應，賴總統上任至今，中央興辦一點七萬戶社宅、地方興辦七千戶社宅，共二點四萬戶社宅。

時代力量台北市議員參選人陳峙穎批評，「房子不蓋、法也不修，只剩發錢，可是發錢變不出房子。」