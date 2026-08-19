快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

影／市民高架小貨車冒煙至全面燃燒！駕駛跳車求助 巨響、火光頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

F-16C/D新戰機 最快本周越洋返國

聯合報／ 記者洪哲政李人岳／台北報導
我向美方採購F-16C/D Block70戰機，兩架新機傳近日飛返台東志航空軍基地。圖為首架出廠的6831號機，去年被網友目擊完成首次試飛。圖／IDF經國號粉專提供
我向美方採購F-16C/D Block70戰機，兩架新機傳近日飛返台東志航空軍基地。圖為首架出廠的6831號機，去年被網友目擊完成首次試飛。圖／IDF經國號粉專提供

外傳我國對美採購F-16C/D Block 70戰機，兩架新機已在美國完成飛行前準備，本周擇日飛返台東志航空軍基地。不過也有消息指出，返國的F-16機隊雖然已在途中，但基於天候因素及機務問題，還須等待一段時間才能返國。

我國向美採購F-16C/D Block 70戰機，首架於去年十二月底升空試飛，當時軍方估計新機可從今年第三季開始交機返國。過去F-16A/B戰機無法配備適型油箱，必須密集空中加油。

F-16C/D Block 70新機是否搭載可延長航程的適型油箱，減少空中加油次數，同時向國內展示新構型，受到矚目。

據了解，這次交運新機由美方主導，預定本周擇日自美國本土起飛，兩架新機抵達台東志航基地的確切時間仍在保密。

空軍在一九九○年代執行二代戰機換裝，首批返國的F-16A/B戰機在一九九七年由種子教官郝光明及美籍飛官駕駛，自美國德州沃斯堡起飛，歷經十一天，共計十九次空中加油，飛抵嘉義空軍基地。二○二一年F-16A/B執行「鳳展專案」升級期間，國軍駐防美國的F-16戰機才再次越洋飛行返國改裝。

此外，國防部昨公布有十八架次各型共機出海，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾；其中十三架次曾逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域。

F-16 國軍 戰機 F-16V

延伸閱讀

空軍F-16C/D新機 預定本周自美跨洋飛返台東志航基地

相隔僅3天...共軍再次發動聯合戰備警巡 18共機出海擾台

國際小學堂／川普新空軍一號 爭議聲中首航

美P-8A飛進台東外海！航迷追蹤到綠島、蘭嶼 航跡曝光

相關新聞

新聞幕後／普發萬元 綠營3月就醞釀

賴清德總統前天宣布明年普發現金一萬元，據了解，這不是臨時起意，主因是考量台灣經濟成長率持續攀升，連續三季呈現雙位數成長，今年全年的成長率上修至百分之十一點○五，可望創卅九年來新高；賴總統先前就指示政院就如何讓全民共享經濟成果提出構想，並且務必照顧弱勢。

普發萬元攻防 綠議員要求地方加碼

賴清德總統宣布明年普發現金每人一萬元，台中市長盧秀燕昨說「樂觀其成」，明年普發每人一萬元，約發兩千多億，還剩下五千億元如何使用，政府應跟立法院與民眾多對話溝通。

賴政府社宅政策 挨批芭樂票

賴政府社會住宅政策惹議，審計部報告點名去年起至二〇三二年的「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，從前年送進行政院後，中間歷經多次會議，直至今年四月會議指示，須再研議計畫經費，恐影響社宅興辦進度。多個小黨組成的「台灣前進」昨質疑，賴政府的社宅目標已經成為空頭支票，內政部說法更是一變再變，要求政府講清楚具體計畫。

F-16C/D新戰機 最快本周越洋返國

外傳我國對美採購F-16C/D Block 70戰機，兩架新機已在美國完成飛行前準備，本周擇日飛返台東志航空軍基地。不過也有消息指出，返國的F-16機隊雖然已在途中，但基於天候因素及機務問題，還須等待一段時間才能返國。

韓國瑜重批政院 「執政權再大 大不過憲法」

立法院上周完成總預算案三讀後，立法院長韓國瑜喊話行政院不要不副署立院三讀法案，結果行政院長卓榮泰仍決定不副署兒少未來帳戶條例等法案。韓國瑜昨晚在臉書說了重話，「執政權再大，都大不過憲法」，行政院必須依法行政，沒有討價還價空間，他嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。