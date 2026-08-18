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韓國瑜指執政權大不過憲法 莊瑞雄駁：憲法不是國會多數的提款卡

聯合報／ 記者陳熙文劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰本周一決定不副署兒少未來帳戶條例，立法院長韓國瑜今晚在臉書發聲明指出，「執政權再大，都大不過憲法」，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄回應表示，請韓國瑜把話講完整，稱國會權力再大、席次再多，一樣大不過憲法。

莊瑞雄指出，今天不是立法院三讀一部法律，就取得無限權力。如果國會多數可以自己決定政策、自己決定金額，再用法律強制行政院年年編錢、連續編18年，那請問行政院的預算權、施政權還剩下什麼？難道立法院表決過半，就可以把行政院變成立法院的出納機？

莊瑞雄說，韓國瑜質問「是誰給行政院不副署的權力？」答案就在憲法之中；莊瑞雄指出，副署制度就是憲法設計的一部分，不是卓榮泰發明的，更不是民進黨創造的，行政院今天面對具有重大違憲疑義、侵害權力分立的法律，本來就有憲政責任表明立場。

莊瑞雄表示，大家更不要把這件事包裝成「政府不照顧孩子」，指行政院已經提出自己的兒少政策，且投入的資源並不少；莊瑞雄說，真正的爭議問題是，立法院能不能假借照顧孩子之名，替行政院開出一張長達18年的支票，然後要求行政院閉著眼睛簽名埋單？

莊瑞雄表示，民主不是「我票多，我什麼都可以決定」；國會監督行政，不代表國會可以取代行政。 如果立法院可以用普通法律無限擴張自己的權力，那才是真正動搖憲政秩序。

莊瑞雄說，韓國瑜既然要談憲法，就不要只挑對立法院有利的那一半來講，制衡不是只有行政院要接受立法院制衡；莊瑞雄說，憲法不是國會多數的提款卡，行政院也不是立法院的提款機，並提醒韓國瑜，國會多數不能踩著憲法往前走。

韓國瑜 憲法 莊瑞雄

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