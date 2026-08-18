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林佳龍接見日總新任總會長 讚台日關係更上層樓

中央社／ 台北18日電

外交部長林佳龍今天接見日總訪團時表示，台日關係隨著台積電投資熊本更上層樓，且台日互訪、日本國會議員訪台等頻繁，尤其雙方面臨考驗時更展現患難見真情的情誼；新任總會長賴本勉則說，將與日本各界共同提升台灣的國際能見度。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天在外交部接見第14屆「日本台灣商會聯合總會」（日總）新任總會長賴本勉、名譽總會長東鄉清龍、輔導總會長洪益芬等重要幹部。

林佳龍首先歡迎日總新任團隊返台拜會，並代表政府感謝日總與在日僑民長年深耕日本，為深化台日友誼及促進雙方交流扮演重要橋梁。

林佳龍表示，隨著台積電投資熊本，台日關係更上層樓，雙方在面臨考驗時更展現「患難見真情」的深厚情誼。日前熊本發生強震，外交部立即開設捐款專戶，截至目前募款件數超過1.9萬筆，累計金額達新台幣2.8億元，充分展現台灣人民對日本的高度關懷。

林佳龍分享，近期台日互動頻繁，去年適逢大阪世界博覽會，雙邊互訪人數創下歷史新高，今年交流熱度不減，互訪人數可望再創新高。此外，橫濱將於2027年舉辦「世界園藝博覽會」，預期將吸引許多台灣人赴日參訪。

林佳龍提及，近期日本國會議員訪台頻繁，包括自民黨青年局訪團、自民黨總務會長有村治子參議員等；前法務大臣鈴木馨祐及前防衛大臣中谷元兩位眾議員也來台出席「凱達格蘭論壇」等重要活動，樂見台日交流持續深化。

賴本勉則表示，日總長年與駐日本代表處及各辦事處緊密合作，透過經貿、文化、地方城市交流及各項公益活動，增進日本各界對台灣的認識與支持，積極實踐民間外交。近年台日互動日益緊密，從半導體供應鏈合作、地方城市交流，到觀光、美食及教育等各領域，均充分展現台日「互利共存」的價值。

賴本勉說，日總將持續凝聚日本各地商會資源，協助拓展國際友台力量，讓更多日本各界人士成為台灣堅定的朋友，共同提升台灣的國際能見度。

台日關係 林佳龍 台日

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