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韓國瑜說重話 政院駁：不副署違憲法案就是捍衛憲政秩序的責任

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜不滿行政院不副署立法院三讀法案，行政院說，行政院長卓榮泰是依憲法賦予的權限執行副署權；每一次的被動作為，都是為了守護民主憲政體制，對於違憲法案，不予副署就是捍衛憲政秩序的責任。

韓國瑜日前喊話政院不要不副署立院三讀法案，但卓揆周一決定不副署兒少未來帳戶條例。韓國瑜今晚在臉書發聲明指鄭重提醒行政院，「執政權再大，都大不過憲法」，行政院必須依法行政，沒有討價還價空間，他嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務。

對此，行政院發言人李慧芝今指出，卓榮泰是依憲法第37條所賦予的權限執行副署權，行政院也有守護憲法的憲政責任。

李慧芝表示，憲法所規範的五院，各憲政機關權力分立，但也相互制衡，行政院依憲法對立法院負責，然而，無論是覆議或者不副署，也都是憲法賦予行政院的職權。

李慧芝強調，行政團隊一向恪遵憲法，從未有濫用權限的情事。每一次的被動作為，都是為了守護所珍視的民主憲政體制，行政院維護憲法不是選擇，而是責任。對於違憲法案，不予副署就是捍衛憲政秩序的責任。

韓國瑜 憲政秩序 憲法

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