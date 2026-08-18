外交部宴加拿大西北特區省議員 盼深化潔淨能源合作

加拿大西北特區省議員團訪台，外交部政務次長陳明祺今天午宴時表示，原民議題為近年台加重要合作領域，期盼未來能在潔淨能源、關鍵礦物深化關係；省議員湯普森則盼推廣西北特區豐富觀光資源，深化台加連結。

外交部晚間發布新聞稿指出，陳明祺於今天午宴「加拿大西北特區省議員訪台團」一行4人，代表政府誠摯歡迎訪團到訪。席間雙方就台加關係、原民交流及永續發展等議題交換意見。

陳明祺致詞時表示，原民議題是台加重要合作領域，雙方近年在「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）架構下深化經貿、教育與醫療等領域的交流。加拿大西北特區不僅擁有豐富原民文化，更蘊藏豐沛資源，期盼雙方未來在潔淨能源與關鍵礦物等領域持續拓展合作並深化關係。

訪團團長暨加拿大西北特區省議員湯普森（ShaneThompson，另譯：湯蕭恩）表示，訪團成員均為首次訪台，對台灣科技成就、人民素質與城市治理印象深刻，此行除實地走訪原民部落，深入瞭解台灣原住民族文化外，也盼推廣西北特區豐富觀光資源，深化台加連結。

外交部表示，將持續深化台加各層級的對話與合作，包括進一步拓展雙方在原住民族、教育、觀光及關鍵礦物等領域的交流合作，持續推進雙方夥伴關係。