快訊

卓榮泰又不副署 韓國瑜說重話：執政權再大…都大不過憲法

78歲老翁遭砂石車撞擊不治 疑閃臨停小貨車變換車道

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰又不副署...韓國瑜說重話：執政權再大 都大不過憲法

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜主持議事。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜主持議事。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜才喊話，政院不要不副署立院三讀法案，結果行政院卓榮泰本周一決定不副署兒少未來帳戶條例。韓國瑜今晚在臉書發聲明指鄭重提醒行政院，「執政權再大，都大不過憲法」，行政院必須依法行政，沒有討價還價空間，他嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務。

韓國瑜在臉書指出，「君子務本，本立而道生」，中華民國的憲法就是中華民國的「本」。他上周在朝野協商說了一些重話，有人在意，他對立法院的要求是不是太嚴格，也有人質疑，面對行政院，他是不是也有同樣的標準？他的答案很清楚，「標準只有一個，沒有例外」。

韓國瑜表示，他上周要求國會善盡自己的責任，今天他也要用同樣的標準，嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務；行政院該依法行政，就必須依法行政；該接受國會監督，就必須接受國會監督。這不是選擇題，更沒有討價還價的空間。

韓國瑜強調，針對立法院三讀通過的財政收支劃分法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、衛星廣播電視法、立法院組織法、國軍老舊眷村改建條例，行政院選擇不副署；軍人待遇條例、警察人員人事條例，至今也沒有落實執行。如今兒少未來帳戶條例再次遭到拒絕副署，是誰給行政院這樣的權力，可以一次又一次拒絕面對立法院三讀通過的法律？

韓國瑜稱，鄭重提醒行政院，「執政權再大，都大不過憲法」，五權分立、彼此制衡，不是哪一個政黨高興就遵守、不高興就擱置的遊戲規則。這是中華民國憲政體制的根本。如果行政院認為，只要不同意立法院三讀通過的法律，就可以一再用不副署、不執行來處理，那麼今天被架空的不是一部法律，而是整個憲政秩序都會被動搖。

韓國瑜表示，尤其孩子的成長、軍警的權益、人民的生活，不能一次又一次成為政治角力下的代價。孩子的成長不能重來，家庭的負擔也不能等。上周他對國會說重話，因為國會不能空轉停擺。今天他對行政院說重話，因為行政權不能失去界線。

韓國瑜說，請不要把他維持國會運作的選擇，當成對行政院的退讓，也不要把他維持國會運作的堅持，誤認為沒有立場。恰恰相反，正因為行政院越不願意接受監督，國會越不能自己把監督的戰場關掉。

韓國瑜並引用孫子法「未戰而廟算勝者，得算多也」表示，真正的強硬，是守得住原則；真正的負責，是不論面對誰，都用同一把尺。作為立法院長，他嚴格要求自己嚴守議事中立、要求委員們恪遵己職，遵守憲法賦予我們的責任，以不負人民託付。所以，他要再說一次：「對立法院，我有要求；對行政院，我一樣有企盼。該做的事，一件不少；該監督的，寸步不讓；該承擔的，一步不退。」

韓國瑜 卓榮泰 副署 憲法 朝野協商 憲政 行政院 立法院長 政院

延伸閱讀

政院不副署兒少未來帳戶條例 白委：不甩韓國瑜苦口婆心、毀壞民主憲政

藍委：只編預算 兒少保障隨時會消失

「憂違憲疑慮、違反權力分立」 政院不副署廣播電視法、兒少帳戶條例

政院不副署未來帳戶 賴總統批示：該條例侵犯行政權

相關新聞

卓榮泰又不副署...韓國瑜說重話：執政權再大 都大不過憲法

立法院長韓國瑜才喊話，政院不要不副署立院三讀法案，結果行政院長卓榮泰本周一決定不副署兒少未來帳戶條例。韓國瑜今晚在臉書發聲明指鄭重提醒行政院，「執政權再大，都大不過憲法」，行政院必須依法行政，沒有討價還價空間，他嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務。

吳乃仁積欠台糖1.7億元討不回 監委被提名人邱駿彥：並非清廉從政典範

針對台糖向前董事長吳乃仁追討1.7億元，監察委員被提名人邱駿彥今天表示，自己如果能夠擔任監委，可能將進一步調查此案，吳乃仁並非民進黨清廉勤政愛鄉土的典範，而身為一般老百姓，「我也覺得這樣不行」。

「除大陸戶籍10年」才能參政 內政部：國民黨職一人要限期改選

中國大陸籍人民在台參政權日前引發爭議，內政部昨指依照陸委會令，兩岸人民關係條例規定設有戶籍滿10年才能參政，是從移民署完成繳附喪失中國大陸戶籍證明開始計算，現有包含國民黨在內4個政黨、共5人與規定不符要限期改選，如未屆期未完成改選，將依法撤銷該等人員備案。

中聯毒油案火速偵結起訴15人全是業者 黃國昌：為民進黨高官開脫責任

針對中聯毒油事件，台中地檢署今天起訴15人建請重判。民眾黨主席黃國昌表示，不肖業者當然應該嚴肅追究法律責任，然而中檢卻對涉嫌官員瀆職隻字未提，顯然就是想替民進黨高官的荒腔走板開脫責任，賴清德總統所說「該咎責就咎責，絕不寬貸」徹底淪為政治笑話。

蔣萬安喊「應普發2萬」 新北議員張嘉玲拿現金質詢：新北至少加6千

賴清德總統宣布將普發一萬引熱議。民進黨新北市議員張嘉玲今天在議會質詢指出，新北財政狀況不差，既然有財政餘裕，台北市長蔣萬安都說要發2萬，新北無法加碼1萬元，至少可以加碼6000元，張還拿出2萬元到質詢台上，劉和然直呼「我不能收錢」。

谷立言、龔明鑫、劉揚偉同場討論美台半導體及能源領域整合

美國在台協會（AIT）透過臉書表示，AIT處長谷立言（Raymond Greene）昨天邀請台灣經濟部長龔明鑫、台灣電機電子工業同業公會（TEEMA）理事長劉揚偉，以及經濟部和TEEMA的其他代表齊聚一堂，在這個美台經貿關係的「黃金時代」進一步推動商業合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。