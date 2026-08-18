卓榮泰又不副署...韓國瑜說重話：執政權再大 都大不過憲法

立法院長韓國瑜才喊話，政院不要不副署立院三讀法案，結果行政院長卓榮泰本周一決定不副署兒少未來帳戶條例。韓國瑜今晚在臉書發聲明指鄭重提醒行政院，「執政權再大，都大不過憲法」，行政院必須依法行政，沒有討價還價空間，他嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務。

韓國瑜在臉書指出，「君子務本，本立而道生」，中華民國的憲法就是中華民國的「本」。他上周在朝野協商說了一些重話，有人在意，他對立法院的要求是不是太嚴格，也有人質疑，面對行政院，他是不是也有同樣的標準？他的答案很清楚，「標準只有一個，沒有例外」。

韓國瑜表示，他上周要求國會善盡自己的責任，今天他也要用同樣的標準，嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務；行政院該依法行政，就必須依法行政；該接受國會監督，就必須接受國會監督。這不是選擇題，更沒有討價還價的空間。

韓國瑜強調，針對立法院三讀通過的財政收支劃分法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、衛星廣播電視法、立法院組織法、國軍老舊眷村改建條例，行政院選擇不副署；軍人待遇條例、警察人員人事條例，至今也沒有落實執行。如今兒少未來帳戶條例再次遭到拒絕副署，是誰給行政院這樣的權力，可以一次又一次拒絕面對立法院三讀通過的法律？

韓國瑜稱，鄭重提醒行政院，「執政權再大，都大不過憲法」，五權分立、彼此制衡，不是哪一個政黨高興就遵守、不高興就擱置的遊戲規則。這是中華民國憲政體制的根本。如果行政院認為，只要不同意立法院三讀通過的法律，就可以一再用不副署、不執行來處理，那麼今天被架空的不是一部法律，而是整個憲政秩序都會被動搖。

韓國瑜表示，尤其孩子的成長、軍警的權益、人民的生活，不能一次又一次成為政治角力下的代價。孩子的成長不能重來，家庭的負擔也不能等。上周他對國會說重話，因為國會不能空轉停擺。今天他對行政院說重話，因為行政權不能失去界線。

韓國瑜說，請不要把他維持國會運作的選擇，當成對行政院的退讓，也不要把他維持國會運作的堅持，誤認為沒有立場。恰恰相反，正因為行政院越不願意接受監督，國會越不能自己把監督的戰場關掉。

韓國瑜並引用孫子法「未戰而廟算勝者，得算多也」表示，真正的強硬，是守得住原則；真正的負責，是不論面對誰，都用同一把尺。作為立法院長，他嚴格要求自己嚴守議事中立、要求委員們恪遵己職，遵守憲法賦予我們的責任，以不負人民託付。所以，他要再說一次：「對立法院，我有要求；對行政院，我一樣有企盼。該做的事，一件不少；該監督的，寸步不讓；該承擔的，一步不退。」