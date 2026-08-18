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吳乃仁積欠台糖1.7億元討不回 監委被提名人邱駿彥：並非清廉從政典範

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查監察院人事同意權案，監察委員被提名人邱駿彥列席。記者曾原信／攝影
立法院全院委員會今天審查監察院人事同意權案，監察委員被提名人邱駿彥列席。記者曾原信／攝影

針對台糖向前董事長吳乃仁追討1.7億元，監察委員被提名人邱駿彥今天表示，自己如果能夠擔任監委，可能將進一步調查此案，吳乃仁並非民進黨清廉勤政愛鄉土的典範，而身為一般老百姓，「我也覺得這樣不行」。

立法院全院委員會今天審查監察院人事同意權案，由於邱駿彥身兼民進黨廉政委員會主委，無黨籍立委陳超明、國民黨立委羅智強皆關心台糖案。

陳超明詢問，吳乃仁曾經擔任民進黨秘書長，目前積欠台糖公司1.7億元，由於擺爛不還遭到法院管收，然而台糖事後主動申請撤回，只有管收12天就被釋放，未來擔任監委如何處理此事。邱駿彥說，民進黨廉政委員會過去有立案調查，如果能夠擔任監委將進一步調查此案。

羅智強指出，作為監委需要具備三大特質，分別為知識良心、道德風骨及雷霆手段，必須敢對不公不義提出批評。邱駿彥回應，自己具有這樣的特質跟能力，就像他擔任民進黨廉政委員會主委，「當時非常紅的桃園縣長，我就給他停權三年，就連他我也能處理。」

羅智強表示，吳乃仁涉嫌侵占台糖公司1.7億元，賴清德總統過去以政治生命為其背書，結果吳乃仁後來被判決有罪，賴總統的政治生命沒有結束，反而繼續發光發熱，明顯沒有遵守政治承諾，民進黨會議室的牆壁上掛著「清廉勤政愛鄉土」，吳乃仁是否有符合這項從政精神。

邱駿彥回應，吳乃仁早在2016年就被立案調查，然而這件事發生在2014年，礙於民進黨當時沒有廉政條例，因此廉政委員會隔年就直接結案。

羅智強追問，吳乃仁過去掏空國家企業、虧空人民血汗錢，欠款期間多次出入高檔餐廳，就連法院都認定「豪奢生活踰越一般人程度」，一方面向法院自訴生病不能自理，另一方面搭豪車上健身房運動，如此行為是否為民進黨清廉勤政的典範，身為一般老百姓是否看得下去。

邱駿彥表示，吳乃仁當然不是清廉從政的典範，「說老實話，我也覺得這樣不行」。羅智強則說，自己非常肯定邱駿彥，至少有秉持道德良心，願意正面回應立委提問，然而賴總統過去以政治生命背書，現在也應該站出來表達歉意，「過去幫他背書的大老闆，是否也要反躬自省一下。」

台糖 吳乃仁 監委

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