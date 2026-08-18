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陳佩琪控柯文哲保險債權遭「報復性」扣押 台北分署：個人臆測

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
柯文哲的妻子陳佩琪。 聯合報系資料照
柯文哲的妻子陳佩琪。 聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪17日發文爆料，收到行政執行署台北分署扣押柯文哲保險債權的執行命令函文，質疑公文發文日與實際收信日相差11天，是針對她日前親赴台北分署抗議扣押柯發票獎金500元一事進行「報復」；台北分署今表示，沒有扣押柯500元獎金，陳質疑公文日期遭竄改，是其個人臆測。

台北分署指出，依最高法院大法庭裁定及現行保險法規定，義務人名下壽險契約債權得為執行標的，於查得義務人名下有壽險契約後，即依法於今年8月6日核發執行命令扣押其保險契約債權，經完成內部行政流程後（含印製、封裝並送交郵政單位排程投遞），按照作業程序分別於8月11日、14日交付郵局寄送保險公司、義務人，並分別於8月12日、17日送達至保險公司、義務人（8月15日、16日為假日）。

依此，既於8月11日已將製作完畢之執行命令公文寄送保險公司，絕無可能於義務人8月14日至本分署申訴後，始報復性再核發執行命令。

台北分署表示，陳佩琪指摘竄改公文日期云云，顯屬其個人臆測之詞而有誤會，爰特予嚴正聲明，以正視聽。

台北分署還表示，有關柯文哲發票獎金500元是否遭扣押部分，執行人員於柯到場製作筆錄時，已告知扣押存款命令的扣押金額以金融機構收受扣押命令時的存款餘額為扣押範圍，而發票獎金是扣押命令到達後始匯入，非扣押範圍內，因恐外界為不實指控所誤導，再次予以澄清說明。

陳佩琪 柯文哲 保險

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