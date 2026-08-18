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114年政黨財報 藍綠皆短絀民眾黨賸餘4685萬

中央社／ 台北18日電

內政部今天「政黨資訊網」公開各政黨申報114年度財務書表情形，應申報的74個政黨中僅2政黨未能完成申報。其中，中國國民黨去年申報餘絀為新台幣負912萬餘元、民主進步黨負1億857萬餘元，台灣民眾黨餘絀則有4685萬餘元。

內政部今天在「政黨資訊網」公開各政黨申報114年度財務書表情形，應申報的74個政黨中，共有72個政黨已完成申報。2個未完成申報的政黨分別為更生黨與台灣國民黨，更生黨是未依限申報，台灣國民黨則是經限期補正後內容仍不符規定，內政部將提報政黨審議會審議2黨裁罰事宜。

據政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，委託會計師查核簽證上一年度財產及財務狀況決算書表，報送內政部彙整公開。政黨未申報或申報不符規定，應於一定期限內申報補正，如有屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定的情形，將註記、刊登政府公報或新聞紙，並公開於電腦網路。未申報者，依法可處新台幣100萬元、以上500萬元以下罰鍰；經限期補正而未完成補正者，可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

內政部表示，完成申報的政黨財務書表，均已公開於「政黨資訊網」歡迎民眾上網查閱，另未申報及補正後仍不符規定的政黨，相關資訊亦註記於該網站，並刊登政府公報。

根據政黨資訊網，國民黨去年度總收入14億3038萬餘元，總支出14億3950萬餘元，其中受黨產會處限制不得收取的股利9億2525萬餘元，實質收入5億513萬餘元，實質支出5億1425萬餘元，本期餘絀為負912萬餘元。

依據國民黨決算報告書，國民黨去年主要收入來源為政黨補助款2億5271萬餘元、黨費1億4636萬餘元，以及政治獻金9671萬餘元；支出前3大為業務費2億5272萬餘元、人事費1億3405萬8624元，以及政治獻金支出7448萬餘元。

民進黨決算報告書部分，去年收入最多為政黨補助金2億5909萬餘元，另外還有政治獻金收入9981萬餘元，以及黨費收入4108萬4120元；支出部分，以人事費2億1827萬餘元為大宗，另業務費1億3011萬4270元、政治獻金支出9056萬餘元。

民眾黨部分，根據決算報告書，民眾黨去年收入前3大為政黨補助金1億5280萬餘元、政治獻金收入4956萬餘元、黨費收入3752萬餘元；至於支出項目，民眾黨以人事費支出8775萬餘元最多，專案活動費等業務費支出5766萬餘元次之，政治獻金支出3908萬餘元居第三。

藍綠 財報 民眾黨

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