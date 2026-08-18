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【即時短評】「牛來」直逼「奧德賽」 荒誕是一門好生意？

聯合報／ 記者／郭雪筠
2026年暑期檔大陸國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。圖／取材自極目新聞
2026年暑期檔大陸國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。圖／取材自極目新聞

近期一部名為「牛來」的大陸母子倆「手搓」出來的動漫電影爆紅，至今天上午，其單日票房最高衝至近百萬人民幣，甚至陸媒指出，在部分地區其單日票房直逼爆火的一線大片「奧德賽」，還有平台預估，總票房可能破億元大關。「牛來」直逼「奧德賽」，網友感嘆「好瘋，好意外」，因為這部「牛來」粗製濫造的程度，堪稱史上第一。

許多人第一個問題是：怎麼過審的？「牛來」2021年備案（可開始製作），2024年大陸「國家電影局」公布的電影公映許可證名單，「牛來」已名列其中。只要能通過相關單位審查的電影均可公開上映，其質量未必在審查範圍內。無怪乎大陸媒體新京報評論「牛來成胡來」？這樣質量的電影能夠上映，部分觀眾認為的好片卻因各種因素無法上映，是難免出現的質疑。

但最關鍵的是：「牛來」之所以爆火，是因為其影片片段透過社交媒體傳播，年輕網民在其中扮演推波助瀾作用。看過「牛來」的網民，將觀影體驗放上小紅書，有位網民寫「二十多元的票價，笑也笑了」，底下收穫了快五百條贊同的留言，有人附和「牛來提供了一種新觀影模式，觀眾可以大笑、可以交談、可以拍照」。一次隨機的觀影體驗，可能可以號召幾十甚至上百位觀眾走進電影院，這些人又能再次分享自己的體驗。

荒誕、好笑、放鬆，成為一種集體的觀影記憶，就這樣成了互聯網熱點。

荒唐嗎？今年大陸官媒新華社引用了「2025 Z世代情緒消費報告」，近九成青年有過為情緒價值埋單的經歷；今年一月，「哭哭馬」在大陸社交媒體爆紅，起源於一隻應該微笑的小馬玩偶，被縫錯嘴巴變成「哭哭馬」，卻精準戳中年輕人的痛點。

「哭哭馬」與電影「牛來」的荒誕，兩件不同的事情，卻都是時代下年輕人為情緒消費的結果。在結婚率創新低、中年失業、年輕人就業壓力等種種現實下，與社會現實脫節的好笑與荒誕，只要能讓年輕人「感覺爽」，就能成為一門生意。

花錢看爛片？看的根本不是電影，而是在電影院暢快大笑的感受，也是事後在社交媒體發文、尋求認同與流量的體驗。或許在荒誕的同時，我們更該問：是怎樣的現實，讓愈來愈多社交平台上的年輕人，靠著消費荒誕，才獲得了一些喘息。

動漫 票房 電影

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