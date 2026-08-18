監委被提名人：監院功能中斷對廉能善治是很大傷害

監察委員被提名人賴鼎銘今天表示，監察院功能中斷對廉能善治是很大傷害，年底選舉財產申報更恐無法處理。監委被提名人邱駿彥認為，目前五權憲政體系下，監察權仍有存在必要。

總統賴清德6月提名前台灣人權促進會長陳永興擔任監察院長、現任監委王榮璋為副院長。立法院今天舉行全院委員會，邀請林文程、賴鼎銘、邱駿彥等監察委員被提名人列席，接受朝野立委詢問。

針對賴鼎銘，民進黨立委陳培瑜詢問，如果監委人事案遭立法院杯葛，加上監委所有人事費遭到凍結，對五權分立有甚麼傷害、對人民會造成甚麼影響。

賴鼎銘表示，人民有時候會感覺，已經沒有其他管道了，但至少監察院大門隨時打開。經費凍結，很像廢了監察院一半以上的武功，因為調查需要履勘挖掘事實，諮詢找專家也需要經費；如果因為人事或經費問題，導致監察院功能中斷，對於廉能善治來說，是很大的傷害，對人民也傷害很大。

賴鼎銘指出，監察院在台灣運作多年，累積許多經驗與「默會知識」，內部調查官也相當專業；但第6屆監察委員任期已到，未來新的委員沒有人帶，可能只能自己作調查，加上年底選舉將至，屆時人事及經費若仍被凍結，財產申報恐會沒有辦法處理。

邱駿彥則在發言階段表示，世界上任何制度都不是一成不變，個人也認為台灣不必像在中國大陸，採用在廣大土地上設計出來的組織架構，可討論是否改為小而美、精實的組織架構，因此自己不反對廢除考試院、監察院。

邱駿彥說，但目前在五權憲政體系下，仍需要有超越黨派的中立機關，把關公務員廉能勤政，監督政府施政是否對人民有利、國家政權是否順暢等，因此在還沒有更好的組織之前，認為監察院與監察權，仍有存在必要。

林文程部分，國民黨立委李彥秀說，林文程曾質疑前總統馬英九用中華台北名稱參加世界衛生大會（WHA），有主權讓步疑慮，要求追究責任，但前衛福部長林奏延2016年參加時也用中華台北。

林文程表示，他從來沒有說不可以用中華台北，並強調是媒體的錯誤報導，他事後也曾向報導的媒體記者反映。

民眾黨立委蔡春綢質疑林文程在前行政院發言人陳宗彥彈劾案中未投下贊成票，林文程表示，監聽譯文並未提及到陳宗彥的名字，因此認為證據力不足而沒有投下贊成票。