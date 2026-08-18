快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣花生標章初期花生醬竟不適用 業者質疑做半套「11月採收見真章」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
現行法規花生加工品免標示原物料產地，消費者難以區分，圖為雲林虎尾鎮農會生產的國產花生醬。聯合報系資料照
現行法規花生加工品免標示原物料產地，消費者難以區分，圖為雲林虎尾鎮農會生產的國產花生醬。聯合報系資料照

台美簽署對等貿易協定（ART）後，美國花生將以零關稅進口，農民、業者擔心進口花生加工後，透過「實質轉型」標示為台灣製品，將衝擊國產花生產業。農業部今公布「台灣花生標章」，盼讓消費者辨識國產花生，初期僅適用肉眼仍可辨識花生仁或花生莢原型的加工品，花生醬、花生油等深度加工產品則列為第二階段研議，業者認為「看不到的更危險」，標章不應只做半套，是否真能守住國產花生市場，「11月花生採收就見真章」。

農業部今天公布台灣花生標章，初期適用於販售或食用狀態下，仍可由肉眼直接辨識花生仁或花生莢原型的加工產品，包括花生糖、調味花生及焙炒花生等；至於花生醬、花生油等深度加工產品，列為第二階段研議。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴表示，推出台灣花生標章是正確方向，但標章只是第一步，農業部也必須同步加強查核力度，否則即使有標章，消費者仍可能無法真正掌握花生原料來源，台灣花生標章有沒有用，除了要看消費者埋不埋單，今年國產花生11月即將進入採收期，到時產地價格如何，就能看出標章能否發揮作用。

他指出，花生醬等深度加工品最容易使用進口花生，卻也是消費者最難從外觀辨識原料來源的產品，農業部卻要到年底才研議納入，為什麼不能一次到位？目前國產去殼花生仁每公斤約108元，進口約110元，價格相近，但若11月採收後價格持續下跌，農民將直接承受衝擊，「農民等不了」。

丁明貴認為，另一個更大的問題是「實質轉型」。進口花生若在台灣加工製成花生醬等產品，依現行規範可標示台灣生產，消費者很難從成品判斷使用國產或進口花生，反而讓使用國產原料的業者、小農及農會難以凸顯產品價值。

他說，實質轉型涉及食藥署等跨部會權責，農業部過去也曾表示要協商，「哪有協商那麼久？」希望中央加快腳步，讓消費者真正認得出國產花生，不然農民沒有利潤，就不會再種，農業就會一直萎縮。

一名國產花生醬業者也表示，花生醬屬深度加工產品，「看不到的更危險」，消費者無法單從外觀辨識國產、進口原料。既然要建立台灣花生標章，就應「一次到位、一體適用」，才能真正保障國產花生產業，也讓消費者清楚知道手中的花生產品究竟是不是台灣花生。

花生 貿易協定 農業部 零關稅 關稅

延伸閱讀

區隔進口產品！農業部今推出台灣花生標章 初步適用花生仁、花生糖等

余淑美／基因編輯浪潮 台灣準備好了？

中市攤販集中區投保產品責任險不到3成 議員批不及格

台灣神隆（1789）公布上半年營收 下半年推三大布局優化產能挹注營收

相關新聞

「20萬人怒吼換不到一句道歉」中聯毒油案起訴 國民黨批政府無人負責

台中地檢署偵結起訴中聯油脂案，國民黨文傳會主委陳以信今表示，黑心廠商違法當然要辦到底，但不是起訴廠商，政府就能結案；中聯要負刑事責任，賴清德政府更要負監管失職的行政責任與食安風暴的政治責任。

中聯毒油案火速偵結起訴15人全是業者 黃國昌：為民進黨高官開脫責任

針對中聯毒油事件，台中地檢署今天起訴15人建請重判。民眾黨主席黃國昌表示，不肖業者當然應該嚴肅追究法律責任，然而中檢卻對涉嫌官員瀆職隻字未提，顯然就是想替民進黨高官的荒腔走板開脫責任，賴清德總統所說「該咎責就咎責，絕不寬貸」徹底淪為政治笑話。

蔣萬安喊「應普發2萬」 新北議員張嘉玲拿現金質詢：新北至少加6千

賴清德總統宣布將普發一萬引熱議。民進黨新北市議員張嘉玲今天在議會質詢指出，新北財政狀況不差，既然有財政餘裕，台北市長蔣萬安都說要發2萬，新北無法加碼1萬元，至少可以加碼6000元，張還拿出2萬元到質詢台上，劉和然直呼「我不能收錢」。

台灣花生標章初期花生醬竟不適用 業者質疑做半套「11月採收見真章」

台美簽署對等貿易協定（ART）後，美國花生將以零關稅進口，農民、業者擔心進口花生加工後，透過「實質轉型」標示為台灣製品，將衝擊國產花生產業。農業部今公布「台灣花生標章」，盼讓消費者辨識國產花生，初期僅適用肉眼仍可辨識花生仁或花生莢原型的加工品，花生醬、花生油等深度加工產品則列為第二階段研議，業者認為「看不到的更危險」，標章不應只做半套，是否真能守住國產花生市場，「11月花生採收就見真章」。

無人機條例朝野有共識？賴士葆：民進黨對「有條件式」有可談空間

立法院經濟委員會20日將協商無人載具特別條例草案等案。國民黨立委賴士葆透露，民進黨對「有條件式」無人機特別條例有可談空間，但核心條件在於「技術移轉」。

美國花生未來零關稅進口 花生農強烈要求真的「產地台灣」才能標示

台美簽署對等貿易協定（ART），美國花生將零關稅進口，農業部已通知農民要推廣「台灣花生標章」，補助鮮食花生的製作設備；彰化花生農認為建立花生產銷履歷、產地製作花生食品都不是問題，最擔心的是進口花生標示「台灣製作」，魚目混珠將打擊台灣花生銷售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。