台灣花生標章初期花生醬竟不適用 業者質疑做半套「11月採收見真章」

台美簽署對等貿易協定（ART）後，美國花生將以零關稅進口，農民、業者擔心進口花生加工後，透過「實質轉型」標示為台灣製品，將衝擊國產花生產業。農業部今公布「台灣花生標章」，盼讓消費者辨識國產花生，初期僅適用肉眼仍可辨識花生仁或花生莢原型的加工品，花生醬、花生油等深度加工產品則列為第二階段研議，業者認為「看不到的更危險」，標章不應只做半套，是否真能守住國產花生市場，「11月花生採收就見真章」。

農業部今天公布台灣花生標章，初期適用於販售或食用狀態下，仍可由肉眼直接辨識花生仁或花生莢原型的加工產品，包括花生糖、調味花生及焙炒花生等；至於花生醬、花生油等深度加工產品，列為第二階段研議。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴表示，推出台灣花生標章是正確方向，但標章只是第一步，農業部也必須同步加強查核力度，否則即使有標章，消費者仍可能無法真正掌握花生原料來源，台灣花生標章有沒有用，除了要看消費者埋不埋單，今年國產花生11月即將進入採收期，到時產地價格如何，就能看出標章能否發揮作用。

他指出，花生醬等深度加工品最容易使用進口花生，卻也是消費者最難從外觀辨識原料來源的產品，農業部卻要到年底才研議納入，為什麼不能一次到位？目前國產去殼花生仁每公斤約108元，進口約110元，價格相近，但若11月採收後價格持續下跌，農民將直接承受衝擊，「農民等不了」。

丁明貴認為，另一個更大的問題是「實質轉型」。進口花生若在台灣加工製成花生醬等產品，依現行規範可標示台灣生產，消費者很難從成品判斷使用國產或進口花生，反而讓使用國產原料的業者、小農及農會難以凸顯產品價值。

他說，實質轉型涉及食藥署等跨部會權責，農業部過去也曾表示要協商，「哪有協商那麼久？」希望中央加快腳步，讓消費者真正認得出國產花生，不然農民沒有利潤，就不會再種，農業就會一直萎縮。

一名國產花生醬業者也表示，花生醬屬深度加工產品，「看不到的更危險」，消費者無法單從外觀辨識國產、進口原料。既然要建立台灣花生標章，就應「一次到位、一體適用」，才能真正保障國產花生產業，也讓消費者清楚知道手中的花生產品究竟是不是台灣花生。