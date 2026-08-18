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中聯毒油案火速偵結起訴15人全是業者 黃國昌：為民進黨高官開脫責任

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，台中地檢署偵結今依違反食安法，起訴中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、福壽董事長洪堯昆、福懋油總經理張志賓、泰山董事長劉偉龍等15人，與中聯、福壽、福懋油與泰山等4家公司法人。記者游振昇／攝影
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，台中地檢署偵結今依違反食安法，起訴中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、福壽董事長洪堯昆、福懋油總經理張志賓、泰山董事長劉偉龍等15人，與中聯、福壽、福懋油與泰山等4家公司法人。記者游振昇／攝影

針對中聯毒油事件，台中地檢署今天起訴15人建請重判。民眾黨主席黃國昌表示，不肖業者當然應該嚴肅追究法律責任，然而中檢卻對涉嫌官員瀆職隻字未提，顯然就是想替民進黨高官的荒腔走板開脫責任，賴清德總統所說「該咎責就咎責，絕不寬貸」徹底淪為政治笑話。

中聯毒油事件延燒超過1個月，台中地檢署今天依照違反食品安全衛生管理法、刑法偽造文書與詐欺等罪嫌，起訴中聯公司董事長蔡清松、福壽公司董事長洪堯昆、福懋公司總經理張志賓、泰山公司董事長劉偉龍等15人及涉案的4家公司，檢方建請法院從重量刑。

黃國昌在臉書發文指出，台中地檢署起訴15人「全部都是業者」，主要針對隱匿不報、知情後繼續販售，還有短報致癌毒油數量，不肖業者當然應該嚴肅追究法律責任，同時也期待法院做出公正判決，「不要風頭過了，就讓這群人安全下莊」，然而該追究法律責任的豈止只有業者。

黃國昌說，台中地檢署如此「迅速」偵結起訴，然而卻對涉嫌官員瀆職的部分隻字未提，顯然就是藉由求處業者重刑，想要替民進黨高官的荒腔走板開脫責任，此舉也印證賴總統所說「該咎責就要咎責，絕不寬貸」，根本就只是在咎業者的責，徹底淪為政治笑話。

黃國昌表示，整起中聯毒油事件事發至今，致癌油被遮掩、延宕及縱放，導致人民吃下肚而受害，「迄今為止，到底哪個綠官負了什麼責任？」

黃國昌 中聯 民進黨

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