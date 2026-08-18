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蔣萬安喊「應普發2萬」 新北議員張嘉玲拿現金質詢：新北至少加6千

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員張嘉玲今天在議會質詢，希望新北加碼。記者葉德正／攝影
新北市議員張嘉玲今天在議會質詢，希望新北加碼。記者葉德正／攝影

賴清德總統宣布將普發一萬引熱議。民進黨新北議員張嘉玲今天在議會質詢指出，新北財政狀況不差，既然有財政餘裕，台北市長蔣萬安都說要發2萬，新北無法加碼1萬元，至少可以加碼6000元，張還拿出2萬元到質詢台上，劉和然直呼「我不能收錢」。

張嘉玲表示，近年政府已經有5次普發現金，昨天賴總統又說要普發1萬元，讓不少民眾振奮，但新北市至今沒有相關動作，新北市去年超收及撙節所產生的財政餘裕，「難道一毛都不能發？」希望市府能夠還稅於民、照顧基層市民。

張嘉玲也提到，台北市長蔣萬安表示（賴清德應該）要加碼普發2萬元，台北市議員也已提出相關議案，相較之下，新北市應該有所因應，「不要叫別人發，自己發不出來」。

劉和然說，地方一直希望中央公布相關財務試算及財源分配方式，讓地方政府能夠有所依據，他之後去院會會希望中央能針對財源分配方式進一步調整。

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