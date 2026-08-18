無人機條例朝野有共識？賴士葆：民進黨對「有條件式」有可談空間

立法院經濟委員會20日將協商無人載具特別條例草案等案。國民黨立委賴士葆透露，民進黨對「有條件式」無人機特別條例有可談空間，但核心條件在於「技術移轉」。

賴士葆今天接受主持人黃光芹政論live直播節目「中午來開匯」專訪時表示，軍用無人機特別預算主要分成偵察偵測用無人機、自殺式無人機，以及高階無人機三大項，前兩類數量達21萬架，高階無人機約2000架，整體特別預算約2100億元。他並未反對採購，但認為一次編列大筆特別預算並不合理，主張回歸年度預算逐年審查，理由是大量無人機採購後，還涉及存放、維護等實際問題。

賴士葆提出另一套方案，主張編列500億元特別預算，但採「有條件式」，要求採購高階無人機時同步取得技術移轉。他說，低階無人機多半靠遙控器操作，高階機型則可設定遠程飛行、自行避開障礙物並完成任務，台灣若大量採購無人機，不能只停留在買產品，而是要藉採購提升國內技術，吸引國外優良無人機廠商來台，進一步打造無人機產業。

對於民進黨是否可能接受這套方案，賴士葆表示，已聽到民進黨內有「有條件式」的無人機特別條例可以談的聲音，包括技術移轉等條件都能討論，只是500億元的規模可能需要再協商，有專家認為只要能拿到技術移轉承諾，預算規模可以再談。至於行政院認為無人機屬國防部業務，不宜放在經濟委員會，賴士葆則回應，立院已將案子交付經濟委員會，國防部可另設專章處理。

針對外界質疑無人機條例背後有中共介入，賴士葆說「完全沒有」，並要求提出證據；他也說，沒有聽過相關來源，若總統與國安單位掌握重大情資，就應提出具體證據，若連敵後工作、情報工作都能被公開說明，反而會讓真正從事相關工作的人陷入風險。