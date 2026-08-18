「20萬人怒吼換不到一句道歉」中聯毒油案起訴 國民黨批政府無人負責

台中地檢署偵結起訴中聯油脂案，國民黨文傳會主委陳以信今表示，黑心廠商違法當然要辦到底，但不是起訴廠商，政府就能結案；中聯要負刑事責任，賴清德政府更要負監管失職的行政責任與食安風暴的政治責任。

陳以信批評，「檢察官起訴黑心廠商，誰來究責失職政府？」這場食安風暴鬧到超過廿萬人走上凱道怒吼，結果到今天，等不到賴清德政府一句道歉，更沒有一名官員下台負責；難道油出了問題都是廠商的錯，政府監督失靈就完全沒事？

陳以信指出，更離譜的是，食藥署自己公布的調查報告至今還留著一個巨大黑洞。報告指出，中聯早在2025年6月4日，就把巴西黃豆熱損粒驗收標準從0.5%放寬到5%，整整放寬10倍，調查小組更直指此舉「間接提升BaP超標之風險」。但官方報告列出的巴西豆船批，卻從2026年3月才開始。

陳以信質疑，「中間消失的近10個月呢？」放寬10倍標準後，中聯到底進口多少巴西黃豆？做成多少油？有沒有超標？賣給誰？流到哪裡？有多少已經被國人吃下肚？還有沒有沒被查到的問題油品？還有沒有更大的食安未爆彈？

陳以信要求，衛福部公布2025年6月4日以後中聯所有巴西黃豆的進口船批、實際噸數、檢驗結果、製油數量及最終流向，不能再用一份留下近10個月空白的調查報告蒙混過關。

他批評，賴政府藉司法起訴把所有責任往廠商身上推，把政府責任一筆勾銷。20萬人上凱道，換不到賴總統一句道歉，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔沒有一個下台，現在連近10個月的巴西豆去哪裡都說不清楚，到底賴政府還要躲到什麼時候？