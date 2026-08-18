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美國花生未來零關稅進口 花生農強烈要求真的「產地台灣」才能標示
台美簽署對等貿易協定（ART），美國花生將零關稅進口，農業部已通知農民要推廣「台灣花生標章」，補助鮮食花生的製作設備；彰化花生農認為建立花生產銷履歷、產地製作花生食品都不是問題，最擔心的是進口花生標示「台灣製作」，魚目混珠將打擊台灣花生銷售。
我國未來將取消美國花生進口關稅，農業部藉由產地原料追溯管理機制，建立國產花生標章以區隔進口花生，並鼓勵加工業者優先採用台灣花生，擴大在地原料需求，保障台灣花生採購。
彰化縣大城鄉花生農蔡孟谷種植花生一公頃多，接獲政府通知鼓勵製作鮮食花生和補助製作設備，採收花生洗淨後蒸煮、真空包裝為鮮食花生出售，進口花生無可替代。
蔡孟谷說，政府立意很好，但要看消費者接受度，因花生熟食方式很多，不只蒸煮一種，換成油炸花生、鹹酥花生、花生糖等目前市售喜愛的加工口味，都可混用進口花生並標示為「產地台灣」，消費者難以辨識，建議政府規定食品業者註明混用比例和花生產地，不可在台灣製造就寫「產地台灣」。
花生農許生廣種植花生面積五點八分地，贊成政府建立產銷履歷。他表示，他的水稻有產銷履歷，還沒申請花生的，若政府要推他一定照做，但希望政府落實執行「產地」、「製造地」的差別和標示，否則台灣加工製造就標示「產地台灣」不是真實產地，農民有產銷履歷也枉然。
花生農指出，美國花生零關稅進口消息傳出後，盤商觀望保守採購囤貨，今年生鮮花生每公斤十六元，曬乾花生每公斤三十五元，和去年濕花生每公斤三十元，曬乾花生每公斤五十元至六十元相較，產地價幾乎對折，農民有苦難言。
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