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不副署三讀法案 監委被提名人林文程：行政院長有權這麼做

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
監察委員被提名人林文程，現任監察委員。記者林伯東／攝影
監察委員被提名人林文程，現任監察委員。記者林伯東／攝影

立法院全院委員會18日續審監察委員人事案，監委被提名人林文程表示，憲法規定公布法律須經由行政院副署，代表行政院長有權不副署，就如同美國國會通過的法案，美國總統也可以不簽字。

國民黨立委李彥秀18日質詢林文程時表示，行政院長行使副署的責任是必須的，但林文程在問卷上表態，把此事歸類為憲法爭議。

林文程則引用憲法第37條指出，總統依法公布的法律案，須經過行政院院長的副署，指既然需要經過行政院長的副署，就代表行政院長也有權不副署，就如同美國國會通過法案之後，必須經過美國總統的簽字。

根據美國憲法，美國國會通過的法案須經由美國總統同意簽署成為法律，若總統反對則可動用否決權退回國會，經聯邦參眾兩院三分之二多數重新通過之後自動生效為法律案。

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