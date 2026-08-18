酸民進黨先抹紅後跟進 羅智強：支持加碼普發兩萬元

賴清德總統宣布明年普發現金一萬元，國民黨立委羅智強今天表示，在野黨過去提出普發現金時遭民進黨罵是共產黨的招要窮台，現在卻跟進政策。不過國民黨一向把民生放第一，他支持台北市長蔣萬安所提議普發現金兩萬元，全民打拚紅利共享。

羅智強表示，在野黨提出重啟核電時，民進黨罵破壞國安要毀台；在野黨提出普發現金時，民進黨罵是共產黨的招要窮台。然而沒過多久，民進黨都跟進國民黨一模一樣的政策，突然這些政策又變得福國利民、而不會毀台窮台了。民進黨一再自證荒謬，只要是對手提的政見就不用分是非，群起阻擋抹紅抹黑，罵天罵地，只聽黨意。

羅智強指出，國民黨推動普發時一路說明，提出經濟情勢跟財政分析，更舉出新加坡、日本跟美國普發的實務案例，卻換來賴清德總統稱「不需要這一萬、買菜就用掉」，行政院長卓榮泰說「拿去買遙控飛機」，民進黨台北市長參選人沈伯洋更大打抹紅牌說，「給全台灣人民一人一萬是共產黨的招，先窮台，再統一。」

羅智強說，現在看到賴總統自己宣布要普發一萬，想起過去和民進黨在這議題交鋒論述的過程，只有無奈；更證明對賴總統來說，只要是為了「大罷免」跟選舉，政策論述和國家方向都可以變來變去、都不重要。

羅智強表示，比起民進黨只會治黨、不會治國，鬥爭優先於專業，國民黨一向把民生放在第一，主張「經濟成果是全民打拚來的，應還給人民」。因此，他不僅不會反對普發，更支持蔣萬安說的「應該普發現金兩萬元」。

羅智強提到，根據財政部統計，2026年上半年全國賦稅收入較去年同期增加1兆1623億元，普發一萬元需要2357億元，加碼到普發兩萬元所需約4714億元，還不到增加稅收的「一半」。數據會說話，他支持蔣萬安提議普發現金兩萬元。

羅智強說，普發現金早已被各先進國家驗證，能在高房價高通膨的經濟生活中，為全民紓緩壓力，既然中央政府超收稅收又坐享科技紅利，那經濟果實理應全民共享，並有感加碼。再次歡迎民進黨學習政策，但拜託下次施政還是要拿出專業的考量，而非惡鬥抹黑完又反悔，彷彿國家運作可以毫無法治，一切全憑「德意志」。