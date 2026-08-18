酸「萬元買菜都不夠」 國民黨：賴總統別為德不卒 普發2萬全民共享

賴清德總統宣布明年普發現金一萬元，並納入明年度中央政府總預算。國民黨文傳會主委陳以信今表示，既然政策都轉彎了，賴總統就不要為德不卒，要發就發兩萬元，真正做到還錢於民、全民共享。

陳以信指出，賴總統宣布普發一萬元等於正式承認兩件事，第一，政府財政有能力把經濟成長成果回饋人民；第二，普發現金不是民進黨過去汙名化的「買票」、「撒幣」，而是全民共享經濟成果的合理政策。

陳以信指出，國民黨主張普發現金不是今天看到賴清德宣布才臨時跟進。國民黨團早在去年3月就提出「稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案」，明定以前一年度稅收超徵數額作為財源，每人普發一萬元。今年羅明才等23位國民黨立委也再提出相關版本，主張運用可支配的歲計賸餘等財源回饋全民。換句話說，國民黨早就提出制度、提出財源，也提出法案，真正前後矛盾、髮夾彎的不是國民黨，而是民進黨。

陳以信表示，今年經濟表現強勁，經濟成長率預估高達11%，政府財政可望持續受惠於經濟成長。既然賴總統現在高喊「AI紅利全民共享」，就不該只拿明年預算做政治宣傳，政府完全可以運用今年可支配的歲計賸餘等財源，支持國民黨已提出的普發一萬元方案。再加上賴政府規畫於明年度總預算編列的一萬元，兩者合計就是每人兩萬元，今年先發一萬、明年再發一萬；甚至可透過預算及法制作業妥善銜接，讓人民最快明年1月一次領到兩萬元，行政上並非做不到，差別只在賴政府願不願意做。

陳以信批評，最諷刺的是，賴清德過去曾嫌一萬元「連買菜都不夠」，行政院長卓榮泰也曾以「一萬元只能買遙控飛機」貶低普發現金政策。當初國民黨主張普發，民進黨冷嘲熱諷、扣上「買票」、「撒幣」帽子，現在換賴清德自己要發，就突然變成「全民共享AI紅利」。難道同樣一萬元，國民黨發就是撒幣，賴清德發就變成德政？

陳以信表示，既然賴總統已承認普發現金的正當性，就應該把政策做到底。不要去年反對一萬、今年搶著發一萬；不要嘴巴喊全民共享，實際上卻只做半套。國民黨的主張很清楚，政府財政有餘裕，就應優先還錢於民。今年的財政成果今年就應回饋，明年的AI紅利明年可再共享。