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影／強勢刪凍政府總預算 翁曉玲：民進黨醜化、抹黑她並轉移焦點
國民黨立委翁曉玲因強勢刪凍政府總預算、總統國務機要費等議題引發輿論熱議，甚至遭爆昔日清大教學品質差，以及看電影插隊，今天在程序委員會又遭綠委圍剿發生口角衝突。翁曉玲今天回應，請說出學生名字不要隨便造謠抹黑、轉移焦點。
翁曉玲表示，請散播訊息的人把學生名字告訴她，讓她查查看此學生成績如何，她是個認真嚴格的立法委員，同時教書也不馬虎，那些奇奇怪怪的學生也不知道真假，不要在那邊造謠、抹黑，沒有任何意義。至於桃園電影節遭質疑「插隊」事件，是因為接受中評社記者採訪才站到旁邊，不妨礙原本排隊隊伍，事後才回到隊伍內朋友旁邊。
翁曉玲說，民進黨現在就是要醜化她、抹黑她並轉移焦點，民進黨不斷糟蹋立法院與糟蹋民意，行政院長卓榮泰昨天又繼續不副署「台灣兒少未來照顧條例」與「有線廣播電視法」，這2個法案攸關台灣的兒少的權益與有線電視業者的權益，這有涉及到政治嗎？這2個法案是不是又跟這個民進黨的政治正確是不一樣？ 他們怎麼可以繼續不副署？把立法院長韓國瑜的善意當耳邊風？
翁曉玲受訪後主持立法院本會期最後的程序委員會，又與民進黨立委口角衝突。民進黨立委陳培瑜登記發言，批評藍白將程序委員會當碎紙機，5會期擋國安法案逾千次，主席翁曉玲標榜自己是中國人卻領台灣錢，非常荒謬，翁回嗆「行政院才像太上皇」，遭綠委群起批評違規發言與親中，民進黨立委王義川起身嗆主席要發言也要先登記。
程序委員會民進黨團所提議程案交付表決時票數平手，翁曉玲表達反對立場，否決綠營提案。
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