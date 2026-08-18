監委被提名人林麗瑩：無論監院存廢 憲法職權不能有空窗期

立法院全院委員會今天續審監察委員人事案，監委被提名人林麗瑩表示，即使社會各界對監察院存廢有不同看法，也不能讓這些憲法上的職權有空窗期，應該要讓監察院的人事可以盡快步上軌道。

民進黨立委陳培瑜詢問，如何看待憲政機關人事案頻遭封殺。林麗瑩表示，盡管現在的政治氛圍對監察院有各種不同的批評、意見跟看法，但她認為要分兩個層次：監察院的存廢，應是透過是否修憲來解決；至於在監察院仍然存在的情況下，又被賦予憲法上的重要職權，即使對監察院存廢有不同看法，也不能讓這些憲法上的職權有空窗期，所以應該要讓監察院的人事可以步上軌道。

陳培瑜接著詢問，如何看待立法院此次大幅刪除監察院的預算。林麗瑩說，如果是對於監察院的職能不彰有疑慮，應是如何改進監察院的職權；既然認為不彰，代表有重要的職權要行使，但還是不夠。這時再去刪除監察院的預算，功能只會更難發揮。立法院應該用其他方式，譬如改善職權行使的模式、規範，凍結預算反而是一個玉石俱焚的情況，讓監察院的功能更加萎縮。

國民黨立委楊瓊瓔則關心中聯毒油事件，她指出，台糖在驗收油品原料時發現苯駢芘檢驗異常，當下沒有收下這批原料，卻也沒有向衛生主管機關單位通報。經濟部長龔明鑫備詢時表示，因為台糖沒有收下這批原油，且原料不在通報範圍內，所以台糖沒有義務通報。被提名人針對這樣的事件會怎麼處理。

林麗瑩表示，目前這是個案，監察委員在行使職權的時，可以主動積極查處不法或失職狀況。在這個事件中，在要不要發動監察權調查部分，台糖與主管機關各有說法；至於是否有通報義務，也是各說各話。因此她認為，既然有爭議，監察委員可以發動調查，譬如調閱相關卷證、檔案資料，或請相關人員進行說明。

民眾黨立委蔡春綢問及，若未來憲政改革是朝向廢除監察院推進，現有監察院的調查、彈劾、審計獨立、人權保障、陽光司法及申報等職權，應如何具體的移轉承接。林麗瑩指出，如果要廢除監察院，她認為彈劾權、糾正權應該回歸到立法權；至於國家人權委員會，要讓它獨立在三權之外，可能還是要透過修憲。若擺在立法院，比較有積極主動的人權職權，若擺在司法院，就是比較被動的去監測人權狀況。