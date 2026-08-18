快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

監委被提名人林麗瑩：無論監院存廢 憲法職權不能有空窗期

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
監察委員被提名人林麗瑩。記者曾原信／攝影
監察委員被提名人林麗瑩。記者曾原信／攝影

立法院全院委員會今天續審監察委員人事案，監委被提名人林麗瑩表示，即使社會各界對監察院存廢有不同看法，也不能讓這些憲法上的職權有空窗期，應該要讓監察院的人事可以盡快步上軌道。

民進黨立委陳培瑜詢問，如何看待憲政機關人事案頻遭封殺。林麗瑩表示，盡管現在的政治氛圍對監察院有各種不同的批評、意見跟看法，但她認為要分兩個層次：監察院的存廢，應是透過是否修憲來解決；至於在監察院仍然存在的情況下，又被賦予憲法上的重要職權，即使對監察院存廢有不同看法，也不能讓這些憲法上的職權有空窗期，所以應該要讓監察院的人事可以步上軌道。

陳培瑜接著詢問，如何看待立法院此次大幅刪除監察院的預算。林麗瑩說，如果是對於監察院的職能不彰有疑慮，應是如何改進監察院的職權；既然認為不彰，代表有重要的職權要行使，但還是不夠。這時再去刪除監察院的預算，功能只會更難發揮。立法院應該用其他方式，譬如改善職權行使的模式、規範，凍結預算反而是一個玉石俱焚的情況，讓監察院的功能更加萎縮。

國民黨立委楊瓊瓔則關心中聯毒油事件，她指出，台糖在驗收油品原料時發現苯駢芘檢驗異常，當下沒有收下這批原料，卻也沒有向衛生主管機關單位通報。經濟部長龔明鑫備詢時表示，因為台糖沒有收下這批原油，且原料不在通報範圍內，所以台糖沒有義務通報。被提名人針對這樣的事件會怎麼處理。

林麗瑩表示，目前這是個案，監察委員在行使職權的時，可以主動積極查處不法或失職狀況。在這個事件中，在要不要發動監察權調查部分，台糖與主管機關各有說法；至於是否有通報義務，也是各說各話。因此她認為，既然有爭議，監察委員可以發動調查，譬如調閱相關卷證、檔案資料，或請相關人員進行說明。

民眾黨立委蔡春綢問及，若未來憲政改革是朝向廢除監察院推進，現有監察院的調查、彈劾、審計獨立、人權保障、陽光司法及申報等職權，應如何具體的移轉承接。林麗瑩指出，如果要廢除監察院，她認為彈劾權、糾正權應該回歸到立法權；至於國家人權委員會，要讓它獨立在三權之外，可能還是要透過修憲。若擺在立法院，比較有積極主動的人權職權，若擺在司法院，就是比較被動的去監測人權狀況。

監委 監院 憲法

延伸閱讀

監委被提名人：監院存廢應修憲解決 空轉非全民之福

監委被提名人李光章：支持廢監院不廢權 但修憲前空轉非人民之福

監委被提名人李光章：不副署若長期不執行又無正當理由 監院應調查

林濁水：若韓國瑜能解決朝野僵局 那總統非他莫屬

相關新聞

【重磅快評】發大錢綁政權 賴清德政策買票玩到極致

賴清德總統昨天宣布明年將普發現金1萬元，還批示立法院三讀通過的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》「違反權力分立原則、侵犯行政權」，行政院長卓榮泰則加註「不予副署」；這兩筆錢合計逾4000億元都不必立法，由行政院編列預算直接發放，後者更以民眾預期心理綁定政權。賴清德政策買票直接大膽，民進黨無人能出其右。

民進黨團曝：賴總統沙盤推演普發一萬 3月就開始醞釀

賴清德總統昨宣布要共享「AI紅利」，計畫明年全民普發一萬元，是否有與民進黨團協調？立法院民進黨團幹事長莊瑞雄指出，行政院17日有與黨團討論，並認為這件事是從今年3月就開始醞釀，指賴清德總統是做過沙盤推演，確認有足夠的財政支持才做這樣的決定。

綠提案北市府普發2萬回擊蔣萬安 北市府：別魚目混珠、政治操作

賴清德總統昨表示，明年普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」，台北市長蔣萬安指應普發2萬元，民進黨北市議員則認為北市財政有餘裕，將提案北市普發2萬元。北市府表示，中央與地方在稅收、債務，以及有沒有新增稅收挹注都不同，切勿魚目混珠、政治操作。

不是亂喊的！蔣萬安稱賴總統應普發2萬...殷瑋秀數據：中央錢多滿多的

賴清德總統昨宣布明年普發現金每人1萬元，北市長蔣萬安也引賴總統昔日說的話「大家買個菜，錢就沒了」，應要普發2萬元。北市研考會主委殷瑋今天臉書貼文表示，為什麼中央應該普發兩萬？用簡單數學「中央政府現在錢多滿多的」。

監委被提名人林麗瑩：無論監院存廢 憲法職權不能有空窗期

立法院全院委員會今天續審監察委員人事案，監委被提名人林麗瑩表示，即使社會各界對監察院存廢有不同看法，也不能讓這些憲法上的職權有空窗期，應該要讓監察院的人事可以盡快步上軌道。

何欣純喊加碼普發現金 江啟臣：單一縣市普發有剝奪感

賴清德總統昨宣布，今年經濟成長率可望創39年新高，AI紅利全民共享，明年將增列2357億元，普發現金每人1萬元。民進黨立委、台中市長參選人何欣純今表示，若她年底當選，一定加碼，會馬上盤點財政，在明年議會第一會期就提出追加預算。國民黨台中市長參選人江啟臣則說，如單一縣市另外普發現金，恐加深城鄉落差，形成剝奪感，並呼籲中央既然已決定普發現金，就應普發至少2萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。