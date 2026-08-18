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何欣純喊加碼普發現金 江啟臣：單一縣市普發有剝奪感

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長國民黨參選人江啟臣（左）與民進黨參選人何欣純（右）同時出席台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮，兩人針對加碼普發現金有不同看法。聯合報系資料照
台中市長國民黨參選人江啟臣（左）與民進黨參選人何欣純（右）同時出席台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮，兩人針對加碼普發現金有不同看法。聯合報系資料照

賴清德總統昨宣布，今年經濟成長率可望創39年新高，AI紅利全民共享，明年將增列2357億元，普發現金每人1萬元。民進黨立委、台中市長參選人何欣純今表示，若她年底當選，一定加碼，會馬上盤點財政，在明年議會第一會期就提出追加預算。國民黨台中市長參選人江啟臣則說，如單一縣市另外普發現金，恐加深城鄉落差，形成剝奪感，並呼籲中央既然已決定普發現金，就應普發至少2萬元。

何欣純今天上午拜會民進黨台中市議會黨團，表示賴總統昨天已經宣布明年要普發1萬元，感謝中央明年要普發現金，她若當選，台中市一定加碼，如果財政許可且得到議會支持，明年一定普發現金。

媒體詢問，台北市長蔣萬安喊話中央加碼到2萬元，何欣純怎麼看？明年台中又會加碼多少？何回答，若當選一定會立刻盤點財政，能夠發多少就發多少，議會第一會期就會提追加預算案；至於蔣萬安喊話，她要反問蔣，「如果支持普發現金，中央發了，地方發不發？」

針對普發現金，江啟臣辦公室指出，地方政府財政能力不一，落差極大，與中央稅收超徵無法類比。如果單一縣市另外普發現金，恐加深城鄉落差，形成相對剝奪感。

江啟臣辦公室提到，中央既然已經決定要分享AI紅利、普發現金，就應該考量加碼普發至少二萬元；除了能更深刻呼應賴總統「Al紅利、全民共享」突顯台灣的Al產業優勢外，更能落實建立地方顧好民生社福，中央普發現金拚經濟的雙軌模式，創造民眾與Al產業雙贏，中央與地方共榮的效果。

台中市長盧秀燕表示，中央與地方的財政結構與稅收來源截然不同，台中有地方稅收不足的狀況，歷年以來累計短絀尚有314億元，將持續向中央爭取合理的統籌分配款與補助，以維持地方財政穩健。

賴清德總統宣布明年將普發現金1萬元，民進黨台中市長參選人何欣純（前排中）表示，若她當選一定加碼，明年會馬上盤點財政，議會第一會期就提追加預算案，有多少發多少。記者陳敬丰／攝影
賴清德總統宣布明年將普發現金1萬元，民進黨台中市長參選人何欣純（前排中）表示，若她當選一定加碼，明年會馬上盤點財政，議會第一會期就提追加預算案，有多少發多少。記者陳敬丰／攝影

何欣純 普發現金 江啟臣

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