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賴清德總拋明年普發現金 張峻再喊1+1花蓮每人領2萬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣議長張峻參選縣長，提出普發現金等政見。圖／翻攝張峻臉書
無黨籍花蓮縣議長張峻參選縣長，提出普發現金等政見。圖／翻攝張峻臉書

總統賴清德昨天宣布中央明年將普發1萬元現金；先前也出「普發1萬」政見的花蓮縣長參選人、議長張峻說，若中央與地方同步落實，花蓮每人可領2萬元。他強調，主張「福利縣」不只是增加單一補助，是希望更完整的家庭支持與地方經濟循環。

張峻今年5月表示，花蓮因財劃法修法，今年401億元總預算史上最高，但縣府執行力、規畫可議，分配也不透明，他當選後將普發1萬，「普發總比亂花好」。

明年中央也將普發1萬元，張峻再度表示，公共財政除了推動長期建設，也要在適當回應民眾生活壓力。他主張將花蓮打造為「福利縣」，普發1萬元是其中一項政策，民眾多一筆可運用的錢，有機會拿到市場採買、餐飲消費，讓資源進入百工百業；也強調政策應清楚揭露財源、執行方式與資格條件。

張峻說，若中央和花蓮的普發1萬元都完成法定程序，花蓮符合資格民眾可領到每人2萬元，1家5口就可領到10萬元。

張峻表示，花蓮面臨人口外流、消費力不足的困境，地方產業承受很大壓力，普發1萬元是短期振興工具，必須以兼顧財政紀律、不排擠既有福利與必要建設為前提，減輕家庭生活壓力，把消費動能留在地方，這也是他「拚經濟、顧家庭」政策的核心，未來若有機會推動，會把「減輕家庭負擔、帶動地方消費、守住財政紀律」列為重要原則，

花蓮縣議會議長張峻參選縣長，5月就提出「普發1萬元」政見。聯合報系資料照
花蓮縣議會議長張峻參選縣長，5月就提出「普發1萬元」政見。聯合報系資料照

張峻 普發現金 花蓮

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