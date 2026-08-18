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蔣萬安喊中央普發2萬 綠：北市賸餘577億可自行加碼

中央社／ 台北18日電

總統賴清德宣布明年普發現金新台幣1萬元，台北市蔣萬安提議應加碼普發2萬元。民進黨發言人林楚茵今天說，台北市114年度累計賸餘達577億元，若要進一步照顧市民，地方政府可評估自行加碼，而非一味轉嫁責任於中央。

民進黨發布新聞稿，林楚茵說，中央政府規劃明年普發現金1萬元，是受惠於AI產業蓬勃發展，帶動台灣經濟成長率與116年度總預算歲入同步上修。中央政府是在確保歲計賸餘足夠且無須舉債的前提下，推動「AI 紅利，全民共享」，而且中央明年度挹注地方政府之總金額達1兆3579億元，較今年增加1929億元，全面擴大對地方財政的支持。

林楚茵表示，面對台北市114年度累計賸餘已逾577億元、財政極具彈性的狀況下，蔣萬安僅向中央喊話要加碼至2萬元，卻無意推動地方加碼；台中市長盧秀燕過去也曾針對普發政策進行政治操作，面對地方議會提議加碼時卻又稱財政拮抗。

林楚茵呼籲，地方首長應回歸具體財政規劃，切實落實對市民的承諾，而非僅進行政治喊話。此外，經濟成長是全體國人共同努力的成果，中央政府會持續秉持合理分配原則，除了普發現金外，也同步推動加薪、減稅、增福利、減負擔及各項基建計畫，持續投資台灣，落實照顧全體國人的承諾。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，去年國民黨主張普發現金1萬元，民進黨當初反對的理由是要舉債。這次普發現金用的是116年的歲計賸餘，讓經濟成長的果實由全民共享，也是一個好方法。

莊瑞雄表示，116年度中央政府總預算案沒有通過就不會有錢，因此，立法院要先通過總預算，再來是財政部的作業時間，期待在過年前拿到紅包，前提是總預算要在明年1月通過，因此，變數在總預算何時通過。

蔣萬安 北市 普發現金

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