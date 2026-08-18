快訊

Joeman半夜要女友煮牛肉麵 醫揭「扣分」背後恐怖操控

「竹知了」迷因愈禁愈火 華為硬槓網民災難級公關翻車

塔利班重返五週年！歐洲國家面臨遣返阿富汗難民的棘手問題

聽新聞
0:00 / 0:00

政院不副署未來帳戶條例 民進黨團：這結果都因在野想搶功勞

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院7月24日三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，國民黨團與民眾黨團高舉標語呼喊訴求。聯合報系資料照
立法院7月24日三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，國民黨團與民眾黨團高舉標語呼喊訴求。聯合報系資料照

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院指出，該法違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，行政院長卓榮泰不予副署，立法院民進黨團18日搬出預算法，稱該法案不符合預算法規定，並認為立法院干涉到行政院的施政計畫，「立法權到底有沒有侵害到行政權，這個才是重點」。

行政院5月提出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，其中包含0歲到18歲兒少每人每月5000元的成長津貼，一年約1851億元；立法院則於7月三讀通過在野版台灣兒少成長及未來帳戶條例，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，第一年支出約2162億元。兩者一年支出相差311億元。

對於行政院決定不副署，莊瑞雄先是指出，預算法第91條規定，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源」，認為三讀通過的條例在審查期間未符合相關規定，並指出，如果法案通過之後，沒有預算的支持，那全部都是空的。

莊瑞雄並表示，這一次行政院決定不副署，最主要的原因其實就是權力分立的問題，質疑立法院的立法到底有沒有界線，憲政的界線又在什麼地方？莊瑞雄說，行政院認為立法權是侵害到行政權，指兒少成長及未來帳戶條例牽涉到行政院的施政計畫，並表示，他相信施政計畫是屬於行政權。

莊瑞雄也指出，行政院的法案版本與立法院的三讀版本只差在6萬元的啟動金，差距並不大，很可惜朝野沒有辦法做好協商；莊瑞雄批評說，之所以會有這樣的結果都是因為在野黨想要搶功勞，認為說，好的政策可以由朝野共同來提出。

副署 政院 帳戶

延伸閱讀

「憂違憲疑慮、違反權力分立」 政院不副署廣播電視法、兒少帳戶條例

未來帳戶條例 卓揆第4度不副署

政院不副署未來帳戶 賴總統批示：該條例侵犯行政權

政院不副署兒少未來帳戶條例 白委：不甩韓國瑜苦口婆心、毀壞民主憲政

相關新聞

民進黨團曝：賴總統沙盤推演普發一萬 3月就開始醞釀

賴清德總統昨宣布要共享「AI紅利」，計畫明年全民普發一萬元，是否有與民進黨團協調？立法院民進黨團幹事長莊瑞雄指出，行政院17日有與黨團討論，並認為這件事是從今年3月就開始醞釀，指賴清德總統是做過沙盤推演，確認有足夠的財政支持才做這樣的決定。

租補戶數遭疑下修 劉世芳：每年滾動調整 沒達百萬戶租補會繼續

中央社宅政策最新草案曝光，民團質疑直接興建社宅數從13萬戶下修到3萬，租補戶數從現有91.9萬戶逐年調降至2032年的50萬戶。內政部長劉世芳今受訪駁斥，指租補每年都在滾動式調整，不會突然就降到50萬戶，若沒達到百萬戶，租金補貼政策還是會繼續推進。

不副署兒童帳戶卻普發1萬 廖偉翔：民進黨只為選票一擲千金

針對行政院宣布不副署「兒少未來帳戶條例」，以及賴清德總統宣布明年普發一萬元現金，國民黨立委廖偉翔今天批評，民進黨對孩子的未來斤斤計較，卻為了選票救民調一擲千金，不惜違憲濫權 。

誰害賴總統居住正義跳票？審計部點名政院遲不核定計畫

民團掌握中央社宅政策最新草案，發現總統賴清德選前承諾13萬戶社宅下修至3萬戶，以及現行租補戶數逾90萬戶，明年起逐年調降至50萬戶，民團和輿論質疑賴總統跳票。 居住正義只做半套？賴總統的政見面臨各方檢視，審計部報告也點名，百萬戶租屋家庭支持計畫（民國114至121年）草案，從2024年送進行政院後，中間歷經多次會議，直至今年4月會議還只是須再行研議計畫經費，恐影響興辦執行進度。

政院不副署未來帳戶條例 民進黨團：這結果都因在野想搶功勞

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院指出，該法違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，行政院長卓榮泰不予副署，立法院民進黨團18日搬出預算法，稱該法案不符合預算法規定，並認為立法院干涉到行政院的施政計畫，「立法權到底有沒有侵害到行政權，這個才是重點」。

不副署兒少未來帳戶卻普發1萬 廖偉翔轟賴政府：違憲濫權救選票

針對行政院不副署「兒少未來帳戶條例」和總統賴清德宣布明年普發1萬元，國民黨立委廖偉翔今批評，民進黨對孩子的未來斤斤計較，卻為了選票救民調一擲千金 ，不惜違憲濫權 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。