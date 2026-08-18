政院不副署未來帳戶條例 民進黨團：這結果都因在野想搶功勞

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院指出，該法違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，行政院長卓榮泰不予副署，立法院民進黨團18日搬出預算法，稱該法案不符合預算法規定，並認為立法院干涉到行政院的施政計畫，「立法權到底有沒有侵害到行政權，這個才是重點」。

行政院5月提出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，其中包含0歲到18歲兒少每人每月5000元的成長津貼，一年約1851億元；立法院則於7月三讀通過在野版台灣兒少成長及未來帳戶條例，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，第一年支出約2162億元。兩者一年支出相差311億元。

對於行政院決定不副署，莊瑞雄先是指出，預算法第91條規定，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源」，認為三讀通過的條例在審查期間未符合相關規定，並指出，如果法案通過之後，沒有預算的支持，那全部都是空的。

莊瑞雄並表示，這一次行政院決定不副署，最主要的原因其實就是權力分立的問題，質疑立法院的立法到底有沒有界線，憲政的界線又在什麼地方？莊瑞雄說，行政院認為立法權是侵害到行政權，指兒少成長及未來帳戶條例牽涉到行政院的施政計畫，並表示，他相信施政計畫是屬於行政權。

莊瑞雄也指出，行政院的法案版本與立法院的三讀版本只差在6萬元的啟動金，差距並不大，很可惜朝野沒有辦法做好協商；莊瑞雄批評說，之所以會有這樣的結果都是因為在野黨想要搶功勞，認為說，好的政策可以由朝野共同來提出。