不副署兒少未來帳戶卻普發1萬 廖偉翔轟賴政府：違憲濫權救選票

針對行政院不副署「兒少未來帳戶條例」和總統賴清德宣布明年普發1萬元，國民黨立委廖偉翔今批評，民進黨對孩子的未來斤斤計較，卻為了選票救民調一擲千金 ，不惜違憲濫權 。

廖偉翔說，國民黨、民眾黨聯手三讀通過的兒少未來帳戶條例，是為了給我們年輕家庭最實質的靠山，就因為賴清德和卓榮泰的傲慢濫權，踐踏民主憲政，公然苛扣新生兒的6萬元權益，結果看到民怨沸騰、選情告急之後，又馬上轉彎宣布明年要普發現金1萬元來轉移焦點。

他說，賴清德前腳才封殺國會正式通過的法律，後腳就在毫無法律授權的狀況下宣布明年普發現金1萬。這完全印證了民進黨的專制獨裁「只有執政黨可以發錢討好選民，在野黨立法照顧孩子就是不行！」

廖偉翔質疑，今天賴清德為了個人獨裁意志犧牲幼兒權益，明天又要犧牲誰的未來？請大家2026年底用選票教訓傲慢雙標的賴政府 。