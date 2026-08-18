大馬首相喊一中 外交部嚴厲譴責：重創台馬政治互信

馬來西亞首相安華接受媒體專訪影射台灣為中國分離主義的省份、合理化武統台灣。外交部今天嚴厲譴責，此舉已嚴重危害區域和平穩定，任何以武力威嚇手段片面改變台海現狀的主張，將重創台馬雙邊的政治互信。

外交部上午發布新聞稿指出，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）日前接受媒體專訪時發表貶損台灣主權的不實言論，荒謬影射台灣為中國分離主義的省份，並公開合理化中國武統台灣的立場，此已嚴重危害區域和平穩定，外交部予以嚴厲譴責與駁斥。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，此一事實絕不因任何人的任何不實宣稱而有任何改變。

外交部強調，馬來西亞為民主國家，安華更長年以民主與人權捍衛者自居，理應珍視民主、自由、人權及法治等普世價值，尊重和維護人民意志，故任何政治操作附和任何以武力威嚇手段片面改變台海現狀的主張，不僅傷害台灣人民守護「民主台灣」信念，更重創台馬雙邊的政治互信，絕非熱愛和平與民主價值的馬國人民所期待。

外交部指出，台馬經貿關係向來緊密，在國家主權與經濟安全息息相關下，安華此次一面倒支持中國的言論，恐將對台商赴馬國投資的信心造成不利影響。

外交部說，台灣將堅定守護民主、自由及人權普世價值，持續與理念相近國家合作，共同抵抗威權體制，維護印太地區的和平、穩定與繁榮。