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不是亂喊的！蔣萬安稱賴總統應普發2萬...殷瑋秀數據：中央錢多滿多的

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統出席「2026台灣永續碳權ESG論壇」。記者季相儒／攝影
賴清德總統出席「2026台灣永續碳權ESG論壇」。記者季相儒／攝影

賴清德總統昨宣布明年普發現金每人1萬元，北市長蔣萬安也引賴總統昔日說的話「大家買個菜，錢就沒了」，應要普發2萬元。北市研考會主委殷瑋今天臉書貼文表示，為什麼中央應該普發兩萬？用簡單數學「中央政府現在錢多滿多的」。

殷瑋說，根據人口數乘發放金額，普發現金2萬元需經費約4714億元，根據資料顯示，今年1到7月，光是一個「證交稅」，實徵就已達3987億元，後面還有5個月的數字沒進來。財政部長莊翠雲也公開表示，今年全年證交稅超過6000億元。而且可能保守了，用七個月3987億去推估，這個數字會接近7000億。簡單講，「光是證交稅這一個稅目的收入，就保證超過普發2萬元所需經費」。

殷也再補充數據，根據財政部公布最新統計，2026年上半年全國賦稅收入累計實徵淨額，較上年同期大幅增加1兆1623億元 。 更何況，如果可以普發兩萬，是因為「政府不能只看見平均數字，更要看見平均數字以下的人民；不會只關注科技產業的高峰，更要照顧每一個努力生活的家庭。AI紅利，要全民共享。」

「那台北市政府為什麼不發呢？」殷瑋說，中央是多收了錢，地方是老本還不夠還債。他說，主張台北市也可以普發現金的人，理由都是北市有「歲計賸餘」，但什麼是「歲計賸餘」，其實就是「老本」。中央是因為收到了遠遠超過預想的稅收，所以應該要發錢；結果到了台北市，卻叫蔣萬安拿「老本」出來發現金，這根本說不通吧？

另外提到債務，殷瑋說，帳面上看起來「老本」有剩餘。多少錢？目前台北市歲計賸餘是332億元。但同時看一下債務數字：353億元。簡單講，台北的整體財務狀況是minus，能跟中央一樣具有條件嗎？

殷瑋提到，台北市歲入（收）2382億元，歲出（支）2524億， 「差短」是7.25億元。這還要連同「債務還本」的135.27億元一起算，加起來還得移用歲計賸餘142.52億元。而116年度財政狀況，中央政府的歲入、歲出達到平衡。

提到稅的性質，殷瑋說，中央收國稅，以所得稅為大宗，金額大，涵蓋面廣，收來的錢具普遍性；地方稅是以財產稅為主，針對特定對象徵收，比如地價稅，房屋稅，缺乏普遍性，而且「超徵」金額小。手上拿著具有普遍性的稅收來源，這是中央政府。不叫他發，卻叫地方政府發，具有合理性嗎？

蔣萬安 殷瑋 賴總統 普發一萬

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