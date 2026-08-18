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德國記者在台遭中國間諜跟監 綠：政府有責任防堵

中央社／ 台北18日電

調查局證實，德國資深記者兼作家周勁恆去年在台期間遭中國女間諜跟監。民進黨立法院黨團今天表示，中國將手、腳伸到台灣，這是滲透、製造寒蟬效應；台灣雖是民主國家，但國安也不能門戶洞開，政府有責任去防堵。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，中國對於異議人士、記者會採取跟監方式，這次連手跟腳都伸到台灣，這是一種滲透，製造寒蟬效應，告訴外界中共無所不在。

民進黨團書記長范雲說，這起事件是跨國鎮壓的警鐘，也是警示。警示的原因在於，它不是針對哪一個主張台獨的人，不是針對台灣人，也不是香港人、中國人，代表今天跨國鎮壓的對象，是任何中共覺得有威脅的人，可能是任何國籍的人。這起事件已經被調查局證實，相關調查應該也在進行中。

范雲表示，這起事件提醒台灣，應該全力支持跟民主同盟合作，強化反制跨國鎮壓的任何行動，除了聲明，甚至應該要法制化保障在台灣的每一個人，包括外國人、香港人、中國人。

間諜 德國 國安

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