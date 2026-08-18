監委被提名人：監院存廢應修憲解決 空轉非全民之福

監委被提名人林麗瑩今天說，各界對監院存廢有不同看法，應透過修憲程序解決，立院若刪除、凍結預算，讓監院功能更加萎縮，不是好的方式。監委被提名人李光章也說，監察院需改革，但不應以癱瘓制度作代價，空轉絕非全民之福。

總統賴清德6月提名前台灣人權促進會長陳永興擔任監察院長、現任監委王榮璋為副院長，另提名最高檢察署書記官長林麗瑩、台灣高等法院法官兼庭長侯廷昌、台灣民主基金會副執行長李光章等人擔任監委。立法院今天舉行全院委員會，邀林麗瑩、侯廷昌、李光章列席，接受朝野立委詢問。

民進黨立委陳培瑜詢問，對憲政機關人事同意權案頻遭藍白封殺的看法。林麗瑩說，總統依憲法提名監委人選，尊重立法院本於職權來看各被提名人的專業、能力及背後代表的社會多元聲音，是否足以堪任監委，期待立法院能行使同意權，讓憲政運作上軌道。

林麗瑩表示，各界對監察院存廢有不同看法，應透過修憲程序解決。在監察院仍存在情況下，負有糾舉、彈劾、糾正等重要職權，監督行政運作不能有空窗期。立院若刪除、凍結監院預算，讓監察院功能更加萎縮，不是好的治療方法。

國民黨立委黃健豪說，過去不管是消費券或普發現金都有特別條例的法源，但昨天賴總統宣布要普發1萬元，目前看來沒有法源依據。侯廷昌說，特別條例確是行政院對立法院負責的態度，經表決後條文更有民主正當性。這次不清楚行政單位打算從哪部分勻支，如果編在116年度總預算，總預算在大法官眼裡是「措施性法律」，具法律、條例性質，由立法委員審查，監委沒有置喙餘地。

外交系統出身的李光章口頭報告表示，制度可以改革、組織可以調整，但廉政監督不能中斷，人權守護不能停擺，當務之急應該是要讓監察院恢復正常運作。

民進黨立委羅美玲詢問李光章，是否認為在修憲前監察院應維持運作。李光章表示，監察院需要改革，不應以癱瘓制度作代價，這是他始終如一的看法。民眾也在問，監察院在修憲、廢院之前，要怎麼運作，難道就讓它空轉嗎。他認為空轉絕非全民之福。

李光章說，如同治安不好，要給警察更多的資源、裝備打擊犯罪，不是把警察局關了；監察院也一樣。如果大家認為功能不彰，不管是否符合事實，要以更負責任、更好的成效回應社會期待。