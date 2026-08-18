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指中央社宅目標成空頭支票 台灣前進：發錢變不出房子

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣前進上午在立法院舉行「賴總統心中還有居住正義嗎？社宅目標變空頭支票，賴政府出來說清楚！」記者會。圖／台灣前進提供
台灣前進上午在立法院舉行「賴總統心中還有居住正義嗎？社宅目標變空頭支票，賴政府出來說清楚！」記者會。圖／台灣前進提供

針對中央政府社會住宅政策跳票，由多個小黨組成的台灣前進今天表示，賴政府的社宅目標已經成為空頭支票，內政部面對跳票質疑的說法更是一變再變，他們要求政府講清楚具體計畫到底在哪裡，不要讓攸關青年與弱勢者居住的重要政策淪為數字遊戲。

台灣前進上午在立法院舉行記者會，時代力量台北市議員參選人陳峙穎指出，根據行政院今年7月的新版「百萬戶租屋家庭支持計畫」，2032年政府直接興辦的社會住宅15萬戶，扣掉前一任政府完成的12萬戶，賴政府8年新增3萬戶，然而賴清德總統選前承諾新增13萬戶。

陳峙穎表示，面對白紙黑字的跳票，內政部長劉世芳先是說「台灣空屋太多」、「社宅再蓋只會空著」，隔周到立法院備詢時改口「13萬戶從未改變」、「3萬戶只是第一階段」，國土署長蔡長展後來又說「13萬戶要靠都更分回與容積獎勵湊出來」，一個星期就有三個版本。

陳峙穎說，15萬戶就是2032年的終點，整份計畫根本沒有第二階段，如果13萬戶沒有改變，就請把計劃攤開來。此外，青安3.0的利息補貼有一碼半由內政部住宅基金支出，而住宅基金本來就是蓋社宅的錢；租賃專法修法也把房客最需要的租期保障與漲幅上限排除在外，「房子不蓋、法也不修，只剩發錢，可是發錢變不出房子。」

小民參政歐巴桑聯盟新北市議員參選人陳宛毓表示，國土署聲稱盤點64處土地，然而能蓋幾戶卻答不出來，2024年5月的計畫載明選用215處，大約可興辦近7萬戶，2025年1月的計畫再納入老舊廳舍與退場校地，並且盤點260處、265公頃，大約可興辦近9.4萬戶，「今年7月這一版，這些土地通通不見了，計畫書一個字都沒有交代。」

台灣基進基隆市議員參選人吳程澤指出，內政部宣稱「少掉10萬戶要靠修法補上」，要把捐助社會住宅的容積獎勵上限從1.5倍拉到2.0倍，「社宅當然可以有多元來源，但我們反對的是假社宅之名，行容積放水之實。」

台灣綠黨新北市議員參選人甘崇緯表示，地方政府手上有大量土地可以興辦社會住宅，目前卻有46件整體開發案還在開發或審議中，台灣前進陣線要求內政部公開現有可興辦社宅的土地清單，逐處說明現況與後續安排，六都與各縣市政府則應該盤點手上的整體開發案，並且把剩餘建地優先留給社住。

中央社 社宅 房子

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