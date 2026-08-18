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挨批中國人卻領台灣錢 翁曉玲立院程委會關鍵票擋綠營議程

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院程序委員會今午開會爆衝突，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜登記發言，批藍白將程序委員會當碎紙機，5會期擋國安法案逾千次，主席翁曉玲（圖中）標榜自己是中國人卻領台灣錢，非常荒謬。記者屈彥辰／攝影
立法院程序委員會今午開會爆衝突，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜登記發言，批藍白將程序委員會當碎紙機，5會期擋國安法案逾千次，主席翁曉玲（圖中）標榜自己是中國人卻領台灣錢，非常荒謬。記者屈彥辰／攝影

立法院程序委員會今午開會爆衝突，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜登記發言，批藍白將程序委員會當碎紙機，5會期擋國安法案逾千次，主席翁曉玲標榜自己是中國人卻領台灣錢，非常荒謬。翁回嗆「行政院才像太上皇」，遭綠委群起批評違規發言與親中。民進黨團所提議程案交付表決，平手下翁曉玲表達反對立場，否決綠營提案。

立院程委會今爆口角衝突。陳培瑜登記發言即將矛頭指向藍白。陳說，程序委員會變成國民黨的碎紙機，只要藍白不喜歡的、不願意討論的、不願意被看見的、不願意讓人民看見有多麼不認真的，全部都擋在程序委員會。這屆5個會期下來，國安法案被擋了1272次，所有提國安法案的民進黨立委今都有出席，到底有多怕國安法案？

陳培瑜說，拜託國民黨、民眾黨立委下會期好好說清楚，不要再把國安法案擋在程序委員會，因為程序委員會竟坐著標榜自己是中國人但領著台灣納稅人的錢的主席，非常荒謬。

陳培瑜又說，這會期20次的程序委員會全都沒有確定議事錄，全部都要送交院會，乾脆廢了程序委員會，因為不表決、不討論，把程序委員會當成廢物，就是藍白做出的最糟糕示範。口口聲聲喊著要監督行政院、要監督民進黨執政團隊的人，其實最怕審查、最怕被人民監督。

翁曉玲在陳培瑜發言完畢後，回嗆陳的發言應該要回敬給行政院長卓榮泰聽聽看。這時民進黨立委抗議插話，嗆翁曉玲「不要學羅廷瑋啦！喜不喜歡不是你決定的啦！」，綠委高分貝聲音幾乎蓋掉翁曉玲的聲音；綠委王義川拍案而起，指著翁曉玲說「主席你去登記發言你就可以講話！你不要坐在那裡！莫名其妙！」

翁曉玲批，行政院儼然成為立法院的太上皇。民進黨立委聞之，又開罵「你才是太上皇！中國人！中國人就這樣搞啦！亂七八糟！愛插隊！還翻拍電影畫面啦！沒資質沒常識！丟中國人的臉啦！習近平都覺得你很丟臉啦！」

民進黨團所提議程，在野黨委員表示異議，全案交付表決，在贊成、反對同數情況下，翁曉玲表達反對立場，擋下民進黨團提案。而在會議結束後，翁曉玲走下主席台，有藍委向翁表示「你就是主席呀」以表力挺。

翁曉玲 綠營 中國人

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