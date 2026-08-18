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認了GDP增但薪資所得有差距 民進黨團：全民經濟果實還財於民是合理的

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
基於國內經濟持續成長，賴清德總統宣布要共享「AI紅利」，計畫明年全民普發一萬元，不過要是明年國家GDP不如預期，民進黨團是否還是支持發現金？立法院民進黨團幹事長莊瑞雄說，台灣明年GDP一定好。聯合報系資料照
基於國內經濟持續成長，賴清德總統宣布要共享「AI紅利」，計畫明年全民普發一萬元，不過要是明年國家GDP不如預期，民進黨團是否還是支持發現金？立法院民進黨團幹事長莊瑞雄說，台灣明年GDP一定好。聯合報系資料照

基於國內經濟持續成長，賴清德總統昨宣布要共享「AI紅利」，計畫明年全民普發一萬元，不過要是明年國家GDP不如預期，民進黨團是否還是支持發現金？立法院民進黨團幹事長莊瑞雄說，台灣明年GDP一定好。

賴清德總統昨宣布，決定明年普發現金新台幣一萬元，讓全民共享經濟成長成果，民進黨團18日也指出，台灣今年GDP規模預估突破30兆元，約33.6兆元，明年GDP規模則預估達約37.3兆元。

不過，若明年國際經濟出現變動，衝擊台灣GDP成長，民進黨團是否仍支持普發現金？莊瑞雄說，台灣明年GDP一定好！

莊瑞雄表示，以現在經濟成長數字來看，一直在做上修，今年稅務的成長可說是不用懷疑，「搞不好到明年，各個政黨就要傷腦筋要不要繼續普發現金。」

另外，莊瑞雄也說，台灣的人均GDP一直在增加，但對於實際上的薪資所得其實還是有差距，若能讓一般民眾的薪資所得提高、增加收入，拿全民拚出來的經濟果實來還財於民，是合理的。

民進黨團 GDP 薪資

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